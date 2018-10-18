“中字頭”領銜大跌 滬指失守2500後何去何從？

又是一個黑色星期四，隔夜歐美股市再陷小幅調整，全線回落，滬深創今天同步低開，滬指全天持續下殺明顯，市場氛圍極度低迷。滬指收盤再度大跌近3%跌破2500點整數關口，盤中指數最低見2485.62點，創2014年11月以來新低；深證成指跌破7200點，日内跌幅超2%，創業板獨木難支跌超2%……大盤危機重重，市場投資信心處於冰點，投資者已然跌麻木了吧！

截止收盤，滬指收報2486.42點，跌2.94%，成交額1066億;深成指收報7187.49點，跌2.41%，成交額1331億;創業板收報1205.03點，跌2.18%，成交額486億;今日滬股通淨流出7.55億元，深股通淨流入2.83億元。

板塊悉數儘綠 中字頭個股領銜砸盤

盤面上看，板塊全線儘綠，海南、石油、煤炭、黃金、豬肉等板塊跌幅居前，粵港澳、酒店餐飲、國產軟件、券商等板塊跌幅較窄。個股漲少跌多一片慘綠，再逾百股跌停，中國石油(601857-CN)大跌近8%，中國交建(601800-CN)跌近8%，中國國旅(601888-CN)、中國鐵建(601186-CN)等一批中字頭權重股砸盤大跌超6%，市場強勢板塊相繼補跌。

今日銀行、保險等金融權重股走勢不佳，石油、石化板塊更是創出節後新低，煤炭、有色金屬、鋼鐵、房地產集體大跌拖累指數，加之兩桶油等權重調整居前，中國石油大跌近8%砸盤是拖累滬指難改弱勢的重要原因;休閑服務類消費股、採掘鋼鐵類週期股均位列跌幅榜；儘管證券板塊早盤衝高但持續性不強，粵港澳大灣區概念午後有異動，也根本無力改變整體上的下行趨勢。

市場面臨流動性危機 A股正在加速探底

國資持續入倉馳援A股，繼深圳之後順德、杭州、廣州等地亦醞釀支持轄區上市公司方案，東莞在積極徵求上市企業意見，為解決流動性難題提供渠道，地方性政府救市會進一步釋放市場資金的流動性，中長期無疑利好股市的健康發展;另外近日特斯拉宣佈在上海拿地逾千畝，擬在上海建設的“超級工廠”獲實質性落地，利好刺激特斯拉、新能源汽車板塊……

儘管零星利好消息面自上週末起就不斷，一股無形的力量也想要護盤讓A股市場形成穩定，但無奈外圍市場併不穩定，在岸人民幣自2017年以來首次跌破6.94關口，使得投資者對未來市場的風險及不確定性更加敏感，大量資金選擇隔岸觀火，使得市場進入一種萎靡的狀態；再加上伴隨上市公司三季報的中小創業績增速預期下滑，近期市場調整主要是基於實體經濟去槓桿疊加股權質押新規的雙互強化影響導緻市場目前面臨流動性危機，行情大跌。現階段市場表現疲弱，A股正在加速趕底，短期震蕩尋底趨勢不改。

風險還在延續 震蕩尋底趨勢不改

美聯儲週三表態將繼續漸進式加息，美元大漲，原油大跌3%，歐美股市普跌，對A股形成負面影響。總體看，目前A股震蕩尋底趨勢不改，但隨著今年以來債券的違約率不斷增加，隨著上證綜指的下跌，尤其是中小板、創業板指數下跌更多，使得股權質押的問題愈發嚴重，大股東質押使得跌破平常線。目前很多個股因融資盤平倉而發生踩踏，而地方國資馳援上市公司，隻能緩解大股東質押風險，投資者仍需謹慎。

市場有一個下行的慣性，即市場往往會漲過頭或跌過頭。雖然說A股市場的估值目前趨於合理甚至被低估了，但是它的趨勢還在往下走，現在風險還在延續;中央曾提出三年的攻堅戰，第一條是防範風險，在眾多的風險里面，金融風險屬於最大的風險，所以說這方面從宏觀層面看的話，現在風險還在延續，應該要防範這樣的金融風險。

控製倉位 操作上謹慎為宜

昨日午後市場現反彈格局，今日則連創新低，現階段市場表現疲弱。對於投資者來說，大盤每天都拉一點，然後又表演高空跳水，高開之後低走，低走之後又上拉，如此反反復復，騙人不計次數，指數每天刷新一個新低才是極其絕望的。本週大盤持續陰跌四天，且今日再度連創新低，加之併沒有出現相關股市的重大宏觀政策面的消息刺激，預計A股將繼續築底，延續震蕩格局，目前控製倉位才是最好的應對方案。如果大盤短期出現反彈，空倉雖然會有心理上的不平衡，但如果重倉持有股票再趕上大盤突然下跌，心才會更痛。所以最好的辦法就是寵辱不驚，賺錢别高興太早，賠錢也不要傷心，就當這是一場遊戲一場夢吧！

投資者需要冷靜面對“綠色”的市場，不要盲目抄底，留住“子彈”，正所謂一江春水向東流，A股下跌不回首，獨善其身你休想，此時空倉才對頭。

作者：毛莉

編輯：唐文英