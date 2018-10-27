人臉辨識 電信龍頭搶食大餅

人臉辨識受惠於智慧型手機的應用，市場上開始對這部分有想像空間，而三大電信的中華電信也相中這塊大餅，搶攻辨識商機。

【文／劉瓊雯】

科技越來越發達，很難忽視現今遍布於日常生活中的各種辨識技術，不管是指紋、虹膜、臉部、語音或是場景等，皆已行之有年，各種辨識技術各有不同程度的需求，並且正逐漸改善我們的生活方式。

辨識技術應用益趨廣泛

其中人臉辨識是近年最受關注的熱門科技，受惠於智慧手機的發展，市占率十五％，雖不及指紋辨識的三一％，但是基於只要給攝影機確認即可完成辨識，而不須接觸身體的優點之下，成為近期各界競逐的焦點，再加上 Google、IBM、Apple、Facebook、Intel 和 Microsoft 等都將此技術視為下一個技術引爆點，紛紛投資研發加入競爭。

近年來，人臉辨識技術有了大躍進，並且越來越夯，根據知名研究公司 MarketsandMarkets 調查，人臉辨識全球市場產值將從二○一七年的四○．五億美元，將於二二年成長到七七．六億美元，五年增幅高達九一．六％，未來將呈現跳躍性成長，並將帶動相關應用的加速成長。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，智慧手機人臉辨識的起點從 iPhone X 開始，之後市場上開始對人臉辨識有很大的想像空間，一開始是從解鎖的安全角度出發，慢慢應用到交易端，做最後確認的部分，其他部分的會在 AR/VR、無人商店等應用上，辨識技術的應用雖益趨廣泛，但是就目前的市場現況來看，智慧手機人臉辨識僅應用於安全性角度，最大的問題在於滲透率仍偏低，若無法出現其他相關運用，智慧手機部分將會在安全性辨識上止步不前。

來源：《先探投資週刊》 2009 期

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