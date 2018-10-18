〈房產〉市調：Q3北台灣新成屋及預售屋價格橫向盤整

據市場研調機構住展統計，北台灣第 3 季新成屋、預售屋房價，各縣市漲跌互見；其中，台北市、基隆市房價上揚，而新北、桃園、新竹與宜蘭則下挫，但大多數跌幅並不大，僅新北市跌幅逾一個百分點。

住展企研室經理何世昌表示，大多數縣市近幾季房價幾乎成為一條「停止的心電圖」，單季波動幅度不到一個百分點，仍然呈現盤整格局。

住展指出，今年北台灣第 3 季房價，以基隆市走勢最為強勁，第 3 季成交均價再走高至每坪 20.5 萬元，較上季漲幅近 4.6%，主因是高價案持續釋出，把均價又推回 2 字頭。雖然基隆近兩季房價迅速走升，但市況卻異常慘淡，買方出手意願薄弱，建案成交速度緩慢，呈現有價無量、旺季不旺的市況。

台北市第 3 季新成屋、預售屋房價也同步走高，每坪價格來到 83.2 萬元，較上季上漲幅度約 0.85％，中止連二季下跌。何世昌分析，台北市 3 房價其實與市況息息相關；由於今年來北市成屋案價格持續下探，吸引買方出手，使成屋賣壓逐漸獲得消化與喘息的機會，成屋價格在第 3 季回升，再加上預售案建案價格穩定，整體房價終於止跌反彈。

新北市第 3 季新成屋、預售屋房價跌至特坪 37.8 萬元，季跌幅約 1%，再創波段新低。新北市第 3 季表現則與台北市背道而馳，由於餘屋賣壓的問題持續加重，新北市第 3 季降價出清的成屋建案增加，尤其餘屋案更為顯著，以致於成屋價格明顯下壓，拖累整體房價。

何世昌指出，雖然新北市在品牌建商領銜衝刺之下，第 3 季高價預售案輩出，預售屋均價反向走高，甚至超越成屋均價，但因成屋賣壓仍大，降價的成屋案多過於高價預售案，即使預售價格走高，仍救不了新北市第 3 季房價頹勢。

而桃園、市竹新建案房價雖同樣弱勢，但第 3 季市況卻不差，其中新竹成交比桃園更熱絡，因電子業榮景持續，竹科買盤踴躍，還是有秒殺建案出現，雖然房價仍未脫離修正，但走勢比桃園更加強勢，且均價已連續一年超過桃園市。

何世昌認為，目前房價與供給量關聯性仍大，未來若賣壓能夠適度消化，房價才有較大反彈的可能性，否則房價恐會持續陷在盤整當中不變。