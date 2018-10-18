特斯拉「鎮定劑」來了？馬斯克擬增持 與證監會和解獲批

特斯拉迎來利多： CEO 馬斯克計劃增持公司股票，他與美國證監會（SEC）的和解也獲得了法官批准。

10 月 17 日周三公布的遞交監管方 8-K 文件顯示，本周二，法官批准了馬斯克與美國證監會就證券欺詐指控達成的和解。馬斯克還告知，他計劃在下一個開放交易窗口購入 2000 萬美元特斯拉的普通股。

馬斯克的增持和與證監會的和解無疑是特斯拉的好消息。

在此之前，馬斯克已經是特斯拉最大的股東，持有逾 3300 萬特斯拉股票，市值超過 90 億美元。今年 5 月和 6 月，他曾先後買入價值 990 萬和 2400 萬美元股票。

因為今年 8 月發推文引發的特斯拉私有化鬧劇，馬斯克已經給他本人和特斯拉公司招致美國司法部的刑事犯罪調查，9 月末 SEC 又就此對馬斯克提出證券欺詐的指控。爆出 SEC 指控後，特斯拉慘遭股債雙殺。

9 月 27 日盤後 SEC 公布指控後，特斯拉股價盤後跌超 13%，28 日媒體傳出馬斯克拒絕與 SEC 和解、準備應訴的消息，當天特斯拉收跌約 14%，創四年多來最大單日跌幅，市值損失超過 73 億美元。

9 月 30 日馬斯克與 SEC 達成和解後，10 月 1 日特斯拉股價暴漲 17%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅。但此後又傳出 SEC 還在調查特斯拉生產和盈利目標的消息，截至 10 月 5 日收盤，特斯拉股價四日跌幅接近 17%，幾乎全數抹平馬斯克與 SEC 和解後所有漲幅。

本周三公布馬斯克增持計劃後，特斯拉股價曾短暫得到提振，周三開盤漲逾 2%，但早盤很快追隨大盤轉跌，截至發文跌超 1.6%。