李克強訪荷拿下“百億美元大單”

荷蘭電池制造企業沃克斯公司決定向中國投資18.5億美元，在長江三角洲地區設立新能源鋰電池超級工程項目並設立中國研發基地。當地時間10月16日中午，李克強總理與荷蘭首相呂特共同見證簽署的這一合作協議，立刻引發了全球媒體的廣泛關注。

美國彭博社援引沃克斯公司負責人表態稱，本次投資的工廠將於2021年投產，年產量8.0Gwh，可為16萬輛電動汽車提供電池。英國路透社稱，這是該企業在中國投資的第二家工廠。

沃克斯公司對中國的這項投資，只是李克強總理與呂特首相見證簽署“百億美元大單”的成果之一。在當天舉行的中荷經貿論壇前，荷蘭皇家殼牌集團與中海油集團在李克強與呂特見證下簽署協議，決定在中國建設三期項目，總投資數十億美元。荷蘭皇家航空與中國廈門航空簽署備忘錄，決定升級機務維護合作，項目金額28億元人民幣。荷蘭國際集團與北京銀行簽署了在中國設立合資直銷銀行的合作協議，總金額30億人民幣。其中荷方以51%的股比實現控股。

公開信息顯示，中荷兩國領導人共同見證雙方企業簽署8項合作協議，涉及能源、金融、航空、農業科技等領域，總金額約100億美元。

“這些協議的簽署，說明荷蘭企業願意在優勢領域向中國擴大投資，中國企業也願意與荷蘭在更廣闊的領域開展合作。”李克強說，“兩國政府將會為企業合作創造優良的營商環境，希望這個近百億美元的協議最終成為現實。”

荷蘭國家電視台稱，中荷企業在兩國總理的見證下舉行了一場“激動人心”的簽字儀式。荷蘭《共同日報》稱，李克強訪華期間，荷蘭企業“爭相與中國總理握手”，因為“贏得中國就相當於贏得了世界”。

在荷蘭企業家們看來，中國巨大的消費市場，以及中國政府不斷擴大開放、優化營商環境的努力，正是吸引他們“用腳投票”的關鍵。在當地時間10月16日舉行的企業家圓桌會上，荷蘭皇家航空首席執行官對李克強表示，中國是一個至關重要的市場。荷蘭沃克斯公司向多家媒體稱，企業再次選擇對中國投資，因為這裏“政府工作效率更高，決策速度更快”。

殼牌天然氣與能源總裁說：“得益於中國開放的政策，我們才有了這樣快速的發展。”

今年7月，李克強總理訪問德國期間，與默克爾總理共同見證了中方與德國巴斯夫集團簽署協議。該集團決定對華投資100億歐元，建設100%獨資精細化工一體化基地。9月初，李克強又在中南海紫光閣會見美國埃克森美孚公司董事長。該公司決定對華投資100億美元建設100%獨資石化項目。

而在李克強此次訪問荷蘭期間，全球多家媒體都註意到了中國總理的明確表態：中國願意在有關行業對荷蘭企業取消股比限制。李克強說：“中國願為各國及各類所有制企業營造市場化、法治化、國際化的營商環境。我們對外開放的政策堅定不移並一視同仁。中國經濟正處在向高質量發展的階段，市場潛力巨大，歡迎包括荷蘭企業在內的各國企業抓住機遇，拓展合作，搶占商機。”

來源： 中國政府網