黃金周澳門賭遊兩旺 但大摩降博奕收入目標 博奕股集體暴跌

「十一黃金周」結束，澳門旅遊市場和賭場生意暢旺，不過，大摩降澳門博弈收入預期，博奕股今 (8) 日集體暴跌！

澳門旅遊局公佈，十一黃金周首 6 日訪澳旅客總數逾 81 萬人次，其中 83% 為大陸旅客。一連 7 天的黃金周，入境高峰期為第三日，10 月 3 日的入境人次達到近 14.8 萬，年增 13.3%，其中大陸旅客佔約 86%，即 12.78 萬人次，增 18.8%。

目前澳門的酒店房間供應量約 3.94 萬間，按年增約 8%。業內人士指出，去年年底至今有不少新落成的酒店，令澳門對旅客的容納能力上升，訪澳遊客增加帶動賭場人流。

不過，摩根士丹利將澳門 2018 年幸運博弈毛收入成長預測從 16% 下調至 13%，2019 年從 12% 下調至 5%。儘管黃金周前 6 天來自中國大陸的遊客數量增長強勁，但該機構表示，在經濟成長放緩情況下，澳門往往表現不佳。

此外，澳門報刊《新華澳報》日前刊文指出，澳門的賭博牌照即將到期，外界關注中美貿易戰持續升級，美國公司在澳門的賭牌有可能被拿來祭旗。

於 2020 年 3 月 31 日陸續到期的賭牌包括有澳門博彩股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、永利渡假村 (澳門) 股份有限公司、威尼斯人 (澳門) 股份有限公司等。

博弈股今集體暴跌，截至發稿，新濠國際發展 (0200-HK) 跌 5.364%；銀河娛樂 (0027-HK) 跌 4.747%；永利澳門 (1128-HK) 跌 4.52%；美高梅中國 (2282-HK) 跌 3.021%；澳博控股 (0880-HK) 跌 3.477%；金沙中國 (1928-HK) 跌 1.934%。