美國外匯政策報告將於18日公布 川普罕見未發一語

《彭博社》報導，一位美國政府官員稱，美國財政部準備在台北時間週四 (18 日) 上午向國會發布期待已久的外匯政策報告，市場引頸期待中國是否會被列入匯率操縱國，若中國列入匯率操縱國，預料將影響 11 月 G20 登場的川習會，中美貿易戰勢必再掀波瀾。

據報導，美國財政部官網將於台北時間週四 (18 日) 上午公布《主要貿易夥伴外匯政策報告》，並提交給國會。然而，目前美國總統川普卻未對此事表達任何公開意見，與先前屢次砲聲隆隆指責中國操縱人民幣的狀態相比大相逕庭。

美國自 1994 年以來未將中國列入匯率操縱國，但華爾街正準備好接受將中國列入匯率操縱國可能性，此舉不會引發懲罰，但可能會加劇全球兩大經濟體之間的緊張關係。

根據兩名消息人士指出，財政部官員向美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的建議報告中顯示，中國不符合匯率操縱國的標準。

國會制定的標準中，匯率操縱國必須符合下列 3 項條件：第一，貿易夥伴國與美國貿易順差至少 200 億美元；第二，貿易夥伴國經常帳順差金額高於其 GDP 3%，第三，貿易夥伴國對貨幣市場持續性進行干預，並且年度內重複進行淨外匯購買金額超過 GDP 之 2%。

除了中國以外，美國財政部 4 月曾公開表示會擴大其審查的國家數量。擴大名單可能包括俄羅斯，泰國、印尼、越南、愛爾蘭或馬來西亞，所有這些國家都與美國有大量貿易順差。

ING Groep NV 的外匯策略師 Viraj Patel 表示，擴大審查名單將是美國政府希望提高主要貿易夥伴貨幣政策透明度的明確訊號，也意味著在美國期中選舉避免「過強」美元的意圖，這是美元政策的一個微妙且重要的轉變，市場不應掉以輕心。