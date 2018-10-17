市場關注Fed會議記錄 美股盤前 道瓊期指跌近百點

受惠於企業財報亮眼、經濟數據穩健，週二美股反彈；今 (17) 日市場聚焦聯準會 (Fed) 9 月利率會議記錄，美股盤前，三大指數期貨走跌，道瓊期指跌近百點。

台北時間週三晚間 6 點 09 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 96 點 (0.37%)，標普 500 期指下跌 0.28%、那斯達克期指下跌 0.36%。

美股盤前，道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Fed 週三稍晚將發布 9 月利率會議記錄，外界關注 Fed 對美國經濟前景看法，並據此研判 12 月的升息機率。

昨日美股盤前，摩根士丹利和高盛，先後公布第 3 季財報，表現皆優於預期；另一方面，美國 9 月工業生產，連續第 4 個月呈現正成長，使市場情緒更加樂觀。

美股週二收高，道瓊工業指數收漲 547.87 點 (2.17%)，至 25798.42 點；標普 500 指數收漲 59.13 點 (2.15%)，至 2809.92 點；那斯達克指數收漲 214.75 點 (2.89%)，至 7645.49 點。

週二美股盤後，Netflix 公布第 3 季財報，表現勝預期，摩根士丹利將其目標價，上調至 475 美元，較週二收盤價高逾 37%，週三美股盤前，Netflix 股價漲逾 11%。

受美股大漲激勵，週三亞股隨之反彈，上證指數收漲 0.6%，日股收漲 1.29%、韓股收漲 1.04%；台股開盤一度重返萬點，但終場收跌 1.96 點，收在 9979.14 點。