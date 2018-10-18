[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

10月17日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/17 晟德、大峽谷-KY、合邦 10/16 大峽谷-KY 10/15 大略-KY、大峽谷-KY、寬魚國際、匯鑽科 10/12 精材、類比科、頂晶科、新鉅科、熒茂、VHQ-KY、大略-KY、大峽谷-KY、寬魚國際、九豪、鈦昇、擎亞、尚茂、匯鑽科、北基 10/11 精華、直得、精材、聯一光、位速、牧德、新鉅科、駿熠電、信立、萬在、緯軟、譜瑞-KY、信驊、世界、宣德、九豪、信昌電、精測、大江 10/09 天蔥、新鉅科、譜瑞-KY、信驊、世界、信昌電、大江 10/08 信驊、世界、信昌電、環球晶、達邦蛋白 10/05 精華、新鉅科、永昕、信驊、達邦蛋白、大江 10/04 位速、新鉅科、笙科、信驊、達邦蛋白 10/03 晟德、永昕、信驊、尚茂 10/02 信驊、大國鋼 10/01 健信、信驊、元太 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10月份累計次休市：06、07、10、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1565 精華 02 05、11 1597 直得 01 11 2740 天蔥 01 09 3374 精材 02 11、12 3438 類比科 01 12 3441 聯一光 01 11 3508 位速 02 04、11 3562 頂晶科 01 12 3563 牧德 01 11 3630 新鉅科 05 04、05、09、11、12 3642 駿熠電 01 11 4123 晟德 02 03、17 4303 信立 01 11 4502 健信 01 01 4543 萬在 01 11 4726 永昕 02 03、05 4729 熒茂 01 12 4803 VHQ-KY 01 12 4804 大略-KY 02 12、15 4953 緯軟 01 11 4966 譜瑞-KY 02 09、11 5272 笙科 01 04 5274 信驊 08 01、02、03、04、05、08、09、11 5281 大峽谷-KY 04 12、15、16、17 5347 世界 03 08、09、11 5457 宣德 01 11 6101 寬魚國際 02 12、15 6103 合邦 01 17 6127 九豪 02 11、12 6173 信昌電 03 08、09、11 6488 環球晶 01 08 6510 精測 01 11 6578 達邦蛋白 03 04、05、08 8027 鈦昇 01 12 8069 元太 01 01 8096 擎亞 01 12 8291 尚茂 02 03、12 8415 大國鋼 01 02 8431 匯鑽科 02 12、15 8436 大江 03 05、09、11 8927 北基 01 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 75 附記：09月份注意股票及次數 1784 訊聯 (05)、 1785 光洋科 (01)、 1813 寶利徠 (02)、 2719 燦星旅 (02) 3083 網龍 (05)、 3105 穩懋 (01)、 3176 基亞 (06)、 3211 順達 (02) 3323 加百裕 (01)、 3324 雙鴻 (02)、 3325 旭品 (05)、 3390 旭軟 (01) 3434 哲固 (03)、 3465 祥業 (01)、 3523 迎輝 (09)、 3563 牧德 (02) 3609 東林 (02)、 3630 新鉅科 (06)、 3707 漢磊 (01)、 4114 健喬 (02) 4129 聯合 (01)、 4130 健亞 (02)、 4168 醣聯 (01)、 4171 瑞基 (04) 4303 信立 (03)、 4420 光明 (01)、 4432 銘旺實 (03)、 4433 興采 (01) 4534 慶騰 (01)、 4939 亞電 (01)、 5274 信驊 (01)、 5278 尚凡 (01) 5347 世界 (01)、 5398 慕康生醫 (01)、 5480 統盟 (01)、 6016 康和證 (01) 6111 大宇資 (03)、 6175 立敦 (01)、 6404 通訊-KY (01)、 6462 神盾 (01) 6488 環球晶 (01)、 6510 精測 (03)、 8069 元太 (01)、 8080 奧斯特 (03) 8155 博智 (02)、 8415 大國鋼 (02)、 8436 大江 (03)、 8906 花王 (03)