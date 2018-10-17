美國恐針對OPEC操縱油價立法 促使後者不敢談油價

接近石油輸出國組織(OPEC)的消息人士稱，OPEC敦促成員國不要像以前那樣在討論政策時談及油價的問題，因該組織尋求避免美國對油市操縱採取法律行動的風險。

可令OPEC面臨反壟斷訴訟的美國相關法律提案名為No Oil Producing and Exporting Cartels Act(NOPEC)，該提案長久以來一直處於休眠狀態，美國多名前總統都暗示可行使否決權阻止通過立法。

但現任美國總統特朗普一直以來都在大力批評OPEC，指責其推高油價，並敦促其增產以緩解市場壓力；油市正處於約四年高位。

這就令OPEC及其實際領袖沙特對NOPEC會否通過立法感到緊張。

這一不要討論理想油價的建議凸顯出特朗普對油市的激進立場正在令OPEC感到不安，並測試利雅得和華盛頓之間的盟友關系。理想油價是OPEC引導市場預期的方法之一。

兩位知情人士稱，7月時數位OPEC高級官員與White & Case 律所在維也納召開專題討論會，主題便是NOPEC議案；與會的律師建議不要公開討論油價，而是討論油市穩定。

其中一位消息人士稱，律師還建議OPEC官員通過外交遊說途徑，嘗試阻止NOPEC成為法律。

8月1日，OPEC秘書處向各成員國部長致信，做了類似的建議。

“我們相信，我們行動的共同目標是市場穩定而非價格，”阿聯酋能源部長馬茲魯伊(Suhail al-Mazroui)在一封路透見到的信件中表示。馬茲魯伊今年是OPEC輪值主席。

“我要呼籲OPEC成員國以及相關非OPEC同行，不要在有關我們的共同努力或油市狀況的講話中提及價格，”他說。

White & Case沒有回覆路透的置評請求。

指定油價並非OPEC引導市場的唯一辦法。比如，OPEC可通過減產支撐價格，也可通過增加供應來達到相反的目的。

但將OPEC訊息向市場溝通方面的私下協調則與過去的做法不同，以前沙特在談及OPEC政策時經常給出一個價格水平偏好，並尋求推動相關行動以實現這個目標。

路透倫敦/迪拜10月17日