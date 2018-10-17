美林調查：Q4投資股優於債 新興股市利空淡化可加碼

美中貿易戰火正熾，加上國際貨幣基金 (IMF) 調降今、明兩年的全球成長預估，經理人對於景氣後市看法轉趨保守，根據美銀美林調查，受訪經理人在資產配置上仍是股勝於債，但也提高現金部位，36% 受訪者表示加碼現金。

美銀美林在 10 月 5 日到 11 日期間，針對股票型基金經理人進行調查，受訪經理人認為，美股淨加碼幅度下滑 17% 來到淨加碼 4%，新興市場股市在利空消息逐漸淡化的情況下，由空翻多，跳升 15% 來到淨加碼 5%，另外，歐股在義大利預算及英國退歐協商的陰影下，持續受到減碼，本月部位下滑 6% 至淨加碼 4%。

經理人對於全球景氣的疑慮也反映在產業面上，科技業仍為經理人心頭好，淨加碼 25%，其次則為具備新藥題材及研發動能強勁的醫療產業 (24%)，為加碼產業第二位。

另外，能源產業在美國對伊朗石油制裁將於 11 月 4 日生效，以及對於供給面的擔憂，上月一舉上揚 13% 來到淨加碼 16%，消費耐久財及工業則略見下滑；防禦型產業如公用事業、通訊及民生消費等產業則延續今年以來的趨勢，為減碼產業的前三名。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國就業市場緊俏，消費力道穩健，美國的企業信心及銷售料將持續向上墊高。

另外，美國總統川普實施的稅改政策的效應仍在發酵，預料將持續推升企業獲利，建議可瞄準基本面穩健但評價遭低估的股票，例如景氣循環產業的能源、金融及具備高齡人口商機的醫療業。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，雖然近期部分體質較差新興市場的負面消息導致投資人風險意識增溫，但風險不至於擴散至整體新興市場，引發金融資產危機極低。