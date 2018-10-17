【富蘭克林】風險調整後回報佳、科技創新及透明度提高

市場預估另類資產規模將大幅增長

金融數據供應商 Preqin 最新的 10 月報告預估，全球另類資產規模在 2023 年將來到 14 兆美元，與去年底的 8.8 兆美元規模相比，預估將成長 59%，年複合成長率為 8%，其認為另類資產規模將快速增長主要因提供較佳的風險調整後回報、科技的創新降低經理人在管理另類資產所需的成本及透明度的大幅提高增加投資人的投資意願。其中，占另類資產比重最高的對沖基金，預估在 2023 年規模將來到 4.7 兆美元，增長幅度達 31%。

近年來順應國際投資趨勢，台灣引進多檔另類資產基金，以彌補過往僅有股債配置的不足，及平衡當前股債面臨波動加大及利率上升的環境。根據理柏統計，目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔，其中今年新引進到台灣的富蘭克林坦伯頓多空策略基金績效表現勝出同類平均，主要是該檔基金投資策略相對更為多元，內容涵蓋股票配對交易、可轉債套利、併購套利、程式交易等，使經理人可隨市場變化隨時調整配置，添增資產運用的靈活度。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，過去幾年當主要央行釋出流動性時，各項資產表現亮麗，然而當寬鬆政策轉緊時，股市雖可能還有上升潛能但震盪加劇，傳統債券則明顯受創。此時透過另類投資的對沖策略，也就是尋求股市的低貝它及多元策略，來降低系統性風險對投資組合的影響，達到抗波動及追求超額報酬的雙重目標。

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