店面淘金術解密》擁西門町23店面、月收租金3000萬 包租王3招教戰

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

西門町，論面積，它在台北市四大商圈──東區商圈、信義商圈與士林商圈中，算是個頭最小的，約當一個中正紀念堂占地大小。商圈內的建築物大多老舊低矮，卻引來最洶湧澎湃的人潮！

據台北捷運局最新統計，今年 9 月，西門站每日出站人次平均達 6.9 萬，是台北車站以外，人潮最多的站。這裡也是國際觀光客來台灣「指定必玩」的熱門景點。

西門町讓你嚇一跳的地方不僅於此，此處加盟分店打趴創始總店這種故事也發生了。2016 年，門牌為漢中街 101 號的一棟店面易主，這棟樓高兩層、占地僅 11.5 坪的店面，成交價格高達 3 億元，換算成每坪土地單價，高達 2608 萬元，刷新台灣土地每坪單價最高紀錄。買主，也就是現任屋主林世昌。

目前林世昌在西門町擁有 23 家店面，號稱全台單價最貴、位於漢中街與峨眉街口的黃金店面，每坪地價高達 2608 萬元的店面也在他手中。每個月，林世昌光在西門町的租金收入就有 3 千多萬元之譜，換算一年就有 3 億 6 千萬元的租金入帳，「光是店面市值，他身價就上看百億元。」一位認識林世昌的朋友透露。

店面淘金術一：對仲介大方 重賞下必有好案源

林世昌的故事，要從忠孝東路 4 段東區的一間服飾店開始說起。20 年前，當時香港美妝店莎莎（sasa）剛來台灣，林世昌的服飾店就開在隔壁，莎莎因為打著真品平行輸入，化妝品價格比百貨公司低，生意好到要排隊進場。林世昌索性也將服飾店改為美妝店，還取自己名字中的「昌」的日文發音，創了「MASA」美妝店。

當時林世昌以 1.08 億元買下 MASA 美妝店隔壁的店面，這也是他在店面投資圈初試啼聲之作。「他對仲介大方、祭出重賞，有好案件會優先通知他。」曾經服務過林世昌的仲介透露。

店面淘金術二：重押西門町 避開東區倒店潮

但是，為何會在台北市東區房地產最高峰時看到敗象？林世昌曾對友人說：「只要信義計畫區每開一家百貨公司，就會對附近的名品店、名牌店顧客產生磁吸效應。」「如果撐不下去，撤店了，因東區店面普遍偏大，有的甚至達 1 百多坪，有辦法承租的房客少。」「西門町反而相反，店面都小小一間，且還有『店中店』，房客進入門檻低，招租相對容易。」

有別於東區店面的土地持分少，西門町的店面有 70％以上都是低矮的透天厝，所以每一戶店面持有的土地面積大，保值性不僅相對較高，未來進行改建時，蓋高樓層建築物的潛在增值驚人。

店面淘金術三：插旗指標店面一舉成名

讓林世昌在店面投資市場一戰成名的交易，是 2016 年 3 月買下西門町漢中街 101 號的三角窗店面，土地面積僅 11.5 坪，總價 3 億元，每坪單價高達 2608 萬元，刷新台灣不動產交易的地坪單價紀錄。

綜觀林世昌買店面有幾個特色，第一，喜歡蒐集整排的店面；第二，他想要的案件，不計代價就是要買到，例如，在捷運西門站 6 號出口前的漢中街，林世昌就擁有 5、6 家店面，這樣的好處是能掌握租金行情。



來源：《今周刊》 1139 期

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