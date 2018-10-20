擁2千間客房，是君悅的1.5倍！西門町商旅王狂吸自由客群 年營收逾10億元

撰文／梁任瑋、謝富旭

靠著口碑相傳，2010 年在西門町開業的愛客發旅館事業集團，從原本 50 間客房，如今擴展成旗下有 9 個旅館品牌、二千間客房規模，員工數達五百多人，去年營收逾 10 億元，是台北市西區第一大平價連鎖旅館。以西門町旅館有 5 千間客房計算，愛客發的市占率高達四成，規模也比台灣房間數最多的飯店—台北君悅酒店還大。

旅館名稱，取自○九年馬政府時代推出的 ECFA（兩岸經濟合作架構協議）的諧音，看得出當時瞄準的是兩岸龐大的觀光商機，儘管如今陸客減少，但愛客發旅館據點不減反增，「房價合理、CP 值高、房間數具規模經濟，是我們能在西門町異軍突起的三大主要原因。」愛客發旅館事業集團總經理呂自修解釋，「因看準快捷旅店是未來發展的趨勢，我們專攻平價市場。」

一進入總部辦公室，牆上的一面小白板，上頭寫滿九家旅館每月的營業目標與實際達成數字；另一面大白板，則有一行大字怵目驚心地寫道：「與客人發生爭執，一律開除。」顯示愛客發重視績效、督軍嚴格的一面。

定價策略清楚，每晚住宿房價不超過二千元，愛客發一開始就緊抓西門町最大客群—年輕的自由行旅客，也就是金字塔底部最大的那一塊市場，然而創業之初，卻有段歪打正著、邊做邊學的過程。

商旅淘金術一：用高檔飯店同級備品 做出差異化

場景轉到八年前，出身房地產業的愛客發董事長徐豪雄，因緣際會下，以 1.3 億元買下成都路 101 號一棟舊大樓，「我們幾個股東都沒有經營飯店的經驗，先學別家飯店的格局改裝舊大樓，但改來改去看起來四不像，住房率一直衝不高。」呂自修笑稱，當時也沒有找設計師，全部是自己設計格局。

觀察愛客發旗下位於西門町大樓內的旅館，有幾個共通點，第一，櫃枱接待處很簡單，將坪效發揮到極致；第二，無限供應吐司與飲料取代早餐，藉此可降低房價，又可節省餐廳面積；第三，滿足自由行客人在乎的服務，洗衣機、磅秤與大型冰箱免費使用，提高 CP 值。

提供愛客發客房備品的喬虹實業經理吳瑾勳表示，一般平價商旅為控制成本，多半會盡量壓低可讓旅客帶走的盥洗用品、茶包品質，愛客發卻用與高檔飯店相同等級的備品，企圖在這部分做出差異化，深獲旅客好評。

商旅淘金術二：租上億大樓 一舉拉開與同業差距

快速展店、墊高門檻後，愛客發衝高營收的關鍵一役，是一五年與一六年陸續租下華南銀行的開封大樓、重慶南路舊總部大樓，由於面積夠大，兩棟大樓可規畫的房間數高達 460 間，讓愛客發一舉拉開與同業的距離，也因集團版圖擴大，可以留住好人才維持穩定的人事。

「我們每年要貢獻華南金控一億元租金！」提起這兩棟大樓的改裝過程，呂自修略顯得意地說，「當時改裝完後，連華南金控董事長看到我們將原本老舊的總部，搖身一變成為新穎旅館，都讚不絕口。」

如今，港澳、新加坡旅客占愛客發三成半至四成客源，年輕旅客還是主力，很多國外旅客甚至根本不懂 ECFA 的意義，但卻明瞭，愛客發旅館就是西門町平價旅館的代名詞。



來源：《今周刊》 1139 期

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