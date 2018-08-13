潤泰新投資南港公辦都更今簽約 擬投資逾300億元 2026年完工

臺北市都更推動中心今 (13) 日攜手臺鐵局及潤泰創新 (9945) 簽約開發「南港之心 -- 南港商三特公辦都更案」，這是臺北市都更推動中心 2015 年轉型公辦都更平台以來第 4 個成功簽約的招商案，總計已引進 357 億元的民間投資金額，創造 924 億元以上產值。潤泰新董事長簡滄圳表示，此都更案規畫可銷售約 3.5 萬坪，車位約 670 個，預計興建 1000-1200 戶，潤泰新預計投資超過 300 億元，預計 2026 年完工。命名為南港之心的「南港商三特公辦都更案」基地面積計 26,047.65 平方公尺，全區皆為國有土地，由台鐵所管理。案件位於南港車站東側，為東區門戶計畫中之核心節點。此次招商以公辦都更方式整體規劃，是臺北市規模最大的公辦都更案，總投資金額達 300 億元以上，創造 700 億元以上的價值。



此次案件捐贈 15% 容積做為會展中心及轉運站，透過轉運及會展，整合生技產業研發及相關支援性產業之資源，並有效串連周邊策略地區，以帶動產業及地區發展，形成以產業為動力引擎，生生不息地帶動工作、旅運、會展、消 費、居住之需求，創造具有乘數效果的循環經濟。其中轉運站面積 1,362 坪，擬提供中南部及宜花東共 23 個月台的旅運量，預估每日服務旅次 1.2 萬人；會展中心面積 4,258 坪，將提供多間大、中、小型會議室，最大的功能展廳可容納 1,300 人，全館最多可同時容納 2,850 人。另臺北市可再取得新創辦公室 2332 坪，扶植新創產業並結合生技產業與會展活動發展。



潤泰新上半年營收 69.92 億元，毛利率 26.71%，本期淨利 65.37 億元，合併稅後盈餘 63.43 億元，年增率 322.08%，每股盈餘 (EPS)3.92 元。