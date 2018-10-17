客戶提前拉貨 英業達Q3營運估登高峰 全年EPS可望突破2元創十年新高

PC 大廠英業達 (2356) 第三季業績表現突出，以逾 1410.73 億元創下歷史新高紀錄，不過，法人評估，受到美中貿易戰與英特爾 CPU 缺貨等因素影響，英業達第四季業績將下滑，而明年包括筆電與伺服器出貨均將衰退，營運狀況保守以對。個股：英業達週三 (17 日) 股價最低跌約 2%，來到 24.55 元價位，本波段股災最低達 23.6 元，波段跌幅逾 16%。不過，外資買超的趨勢仍然不變，近期處於買多賣少的局面，總持股仍逾 36%。



英業達第三季營收達 1410.73 億元，較上季成長 11.1%，年增 13.8%，創下單季歷史新高紀錄，並超乎市場預期。法人指出，英業達上季筆電與伺服器受到主要客戶提前拉貨以及智慧裝置有小米與蘋果新品上市等效應激勵，帶動業績走高，單季 EPS 預估上探 0.7 元。



不過，在提前拉貨效應過後，第四季業績恐將陷入衰退。法人表示，英特爾 CPU 缺貨的問題，將影響英業達筆電約 5-10% 入門機種的出貨，而伺服器受到美中貿易戰影響，客戶提前拉貨，第四季出貨也將下滑，至於智慧裝置則持平，使其本季業績估個位數季減。



整體來看，今年是英業達營運攀峰的一年，預估年度營收獲利均將改寫歷史紀錄，EPS 估可突破 2 元，則是創下 10 年新高紀錄，明年營收獲利雖評估下滑，但 EPS 仍有望力守 2 元。