台灣大MyMusic支援Google助理 啟動Android大使進駐全台80家門市

台灣大哥大 (3045) 宣布旗下音樂串流服務 MyMusic 支援剛在台發表的「Google 助理」，同時啟動「Android 大使」專案合作，身著綠色制服的「Android 大使(Android Ambassador)」即日起將進駐全台逾 80 家精選 myfone 門市，帶領消費者體驗不必滑手機、用說的就能啟動台灣大旗下 APP 應用的智慧語音服務，感受智慧生活新風貌。台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，5G、物聯網、AI 人工智慧等各式各樣全新科技應用，即將顛覆過去認知的生活模式。台灣大哥大近年來積極轉型成新世紀網路科技公司，而 Google 身為帶動全球科技創新的領導者，是台灣大最佳策略合作夥伴，此次 MyMusic 與 Google 助理整合是台灣大展示新科技整合應用的最佳範例。除打造全新音樂體驗外，台灣大客服 APP 也預計年底前完成串接，透過 Google 助理可直接尋找台灣大門市、查詢漫遊上網優惠、帳單查詢、信用卡繳費等。台灣大未來將為消費者持續打造更多讓人耳目一新的數位產品及智慧服務。



Google 大中華區 Android 業務開發總監 Kevin Liu(劉宇翔) 則表示，Android 將持續與合作夥伴共同創新並積極打造數位科技轉型。



台灣大指出，2019 年 3 月底前首次綁定台灣大「Google Play 電信帳單代收服務」即可免費喝 CITY CAFE，新客戶首筆消費滿 60 元回饋 60 元。