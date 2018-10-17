【華冠投顧】量縮難敵反壓線、只盼動能守前低

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

股價今天遇月線反壓，加上量能突破均量，成交量能一度放大到 100 億之上，代表今天的黑 K 吃掉先前的買盤，後續觀察前低是否有守。

9958 世紀鋼：

股價連續下跌之後，量能逐漸縮減，目前季線上揚，後續將會在季線附近尋求支撐。

3008 大立光：

上周五長紅之後，連續三日受 10 日線反壓，代表個股表現仍無法突破套牢賣壓，後續將維持空方趨勢。

1795 美 時：

股價自月初以來，持續的出現高點，上周五突破年線之後，今天再創整理以來的新高點，後續將觀察半年線反壓。

3016 嘉 晶：

年線之下反彈到 10 日線出現賣壓，而且量能高於昨天的成交量，後續仍將持續在空方趨勢整理。

#一分鐘盤勢解析：

儘管美股大漲 500 多點，但台股今天仍舊開高走低，主要的原因還是，美、中兩國，是全球經濟的雙引擎，失去一個之後，以代工為主的台廠，一定會受到相當程度的影響。雖然川普近期表示，並沒有要讓中國步入衰退的意圖，但市場還是認為，中美貿易戰並不是一場短期的戰役，甚至影響明年的經濟表現，這也是買盤持續無法放大的原因。

台股今天遇到 5 日線反壓，在 5 日線下彎的前提之下，量能不足、自然無法有效突破，因此指數開高走低，雖尾盤維持小紅，但整理氣勢已經大幅度減弱。明天 5 日線扣抵值下降，指數明天的表現就相當重要。若指數明天出現帶量長黑，則台股後續仍不排除再次出現低點的可能。相反的，如果明天守在 5 日線之上，就要將觀察重點推延到 10 日線

族群方面今天被動元件漲多拉回，包括漲停的股票也在盤中打開，這表示當中有人已經趁著鎖漲停的時候，把拉抬的單量全數獲利出清。既然強勢類股出現漲多拉回，而且是帶量修正，就表示多方的力道並沒有形成，這幾天的火種也被趨勢的空方壓著。原則上，被動元件、矽晶圓、Cdr、PCB 等漲價題材，會是近期台股多方趨勢的先行指標。

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