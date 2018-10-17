台股盤後—萬點得而復失 尾盤遭襲 從漲百點到小跌1.96點作收

鎧勝 - KY 受到美股大漲帶動，加上亞股也同步走高，台股今 (17) 日開盤隨即站回萬點大關，早盤由蘋概三雄領軍，一度大漲逾 145 點、攻上 10127.01 點，惟盤中受到大立光與鴻海走低影響，加上台塑四寶由紅翻黑，指數開高走低，尾盤遭賣壓摜至平盤之下，失守萬點大關，小跌 1.96 點、以 9979.14 點作收，成交量雖較昨日稍增，仍維持量縮格局，達 1140.37 億元。

台股今日上市類股中，漲幅最高的為機電指數、漲幅超過 2%，其餘收紅的族群漲幅均在 1% 以下，包括其他、資訊、半導體、紡織、橡膠、網通、觀光、電通、光電、電子、食品、電子設備、生醫、非金族群等，其餘類股均收黑，跌幅最深的為油燃族群、下挫逾 1.8%，其次為其電指數。

店頭市場今日上漲 0.86%、以 118.94 點作收，成交量為 224.9 億元。上櫃指數部分，漲幅最高的為紡織與半導體指數，漲幅均超過 2.3%，收紅的族群包括電子、網通、電通、生醫、電子設備、其電、遊戲、資服、機械、化工、電零族群等，又以航運指數跌幅最重、約 1.11%，其次為鋼鐵族群。

蘋概三雄部分，僅明 (17) 日將召開法說會的台積電，受到費半指數大漲，加上 SEMI 預估全球晶圓出貨持續成長至 2021 年激勵，今日股價跳空大漲，上漲 0.63%、以 238.5 元作收；股王大立光則是開高走低，終場以 3330 元、平盤作收；鴻海現金減資生效，將於明日停牌，股價開高走低，尾盤遭賣盤摜壓，終場下挫 3.27%，以今日最低價 68.1 元作收，失守 70 元關卡，持續破底創逾 7 年新低。

晶圓代工族群今日受惠 SEMI 預估全球晶圓出貨明年將持續上升、成長至 2021 年的利多消息激勵，加上外資出具報告為 8 吋晶圓展望打強心針，除台積電小漲 0.63%，也帶旗下世界先進大漲逾 7.3%，聯電也上漲超過 3%。

蘋概股中的機殼族群也受惠可能迎接的轉單效應，推升今日股價走勢強勁，鎧勝 - KY 盤中亮燈漲停，可成也跳空開高、上漲約 2.79%，雙雙收復十日線，鴻準也同樣收紅。

分析師指出，台股今日開高走低，幾乎收在最低點，外資已連續 8 日賣超，今日也不太可能由賣轉買，並沒有因為最近台幣相對抗貶而買超台股，顯示外資明顯偏空，且內資也並非如此捧場，包括被動元件、矽晶圓與記憶體等族群，近期的反彈可能接近尾聲，若被動元件與矽晶圓族群明日繼續向下修正，可能會對中小型股造成不小賣壓，留意多殺多賣壓襲擊。

分析師認為，明日台積電法說對後市展望預期將看佳，可留意法說後，明台積電 ADR 與週五股價，都將影響台股下半個月的表現，但由於費城半導體指數目前仍處長空格局，受到資金從半導體族群撤出影響，就算台積電明對後市展望樂觀看待，但股價也不見得就會反應。