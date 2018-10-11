〈陸股破2600點〉慘！千股跌停再上演 分析師：10月行情恐成泡影

中國股市今 (11) 日不僅跌破 2600 大關，跌幅一度超過 6%，更上演好久不見的千股跌停。分析師預期，原本眾人期待 10 月份的金秋行情，很可能化為泡影。

受到美股暴跌影響，中國股市今天和亞洲各大市場一樣都是慘兮兮，不僅跌破 2016 年熔斷創下的 2638 點，更一舉衝破 2600 點大關，讓投資人看傻了眼，午後跌勢更一路下探，一度跌逾 6%，深證綜指跌幅更曾擴大到 7%，創四年新低。

此外，久違的千股跌停再度上演，至收盤為止滬深兩市一共有 1120 支股票跌停，最終上証指數收報 2583.46 點，跌幅 5.22%，深成指報 7524.09 點，跌幅 6.07%，創業板指報 1261.88 點，跌幅 6.30%。

A 股今日再現千股跌停 (圖自金融界)

眼看市場哀鴻遍野，祺翔資本高級投資顧問馬志豪表示指出，之前上漲「可以看出其實投資人都在炒短線，對長期還是信心不足，在美股暴跌之下，情緒更加脆弱造成急跌，」並預估「市場如果持續疲弱，北上資金流出也會延續，一開始主要為機構逃出，若繼續下跌，包括散戶、基金贖回可能就會加入。」

過去九年來，上證綜指有七年都在 10 月份上漲，但受國際市場黑天鵝影響，今年 10 月以來 A 股已經蒸發了 2,755 億美元市值，上證指數下跌近 9%，正朝 2009 年以來最糟糕的 10 月份步步逼近。

招商證券策略分析師張夏更指出，尤其 A 股國際化程度不斷提高，受外圍市場的波動也更明顯，認為目前市場情緒很弱，後續只有等到政府進一步表態要穩定金融市場，才能平緩一些。

元大證券分析師施汶秉表示，11 月份美國大選之後，加上中國四中全會召開、減稅降費及基建具體措施的推出，A 股可能會有一個反彈期。目前短期來看，上證指數已經跌破前期重要關口，現在就看人民幣能不能守住 7。