中弘持續跌破1元 料難逃下市命運 將創A股首例

大陸 A 股中弘股份 (000979-CN) 今日收報人民幣 0.82 元，已連續 19 個交易日收盤價低於 1 元之外，明天即使漲停，也無法突破 1 元關卡，代表它可能成為 A 股史上，首支因連續 20 個交易日低於股票面值而退市的股票。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，如果股價連續 20 個交易日低於 1 元，交易所有權令股票退市，但自這條規定 2012 年設立以來，過去從未發生這種情況。

週二 10 月 16 日晚間，中弘股份公告，稱董事會收到公司董事長王繼紅及董事、總經理張繼偉提交的書面辭職報告。兩人均表示，因個人原因，申請辭去公司職位。

中弘控股股份有限公司成立於 2001 年，總部位於北京。2010 年 3 月，公司在深圳證券交易所上市。中弘股份股價最高曾在人民幣 4 元以上，去年此時還有 2 元以上水準。今年 6 月公司股價首度跌破 1 元關卡，但很快回到面值上方。

今年 8 月 14 日，公司收到中國證監會《調查通知書》，表示其 2017 年一季度報告、半年度報告、三季度報告涉嫌虛假記載，被立案調查，之後股價即一路走低。8 月底，公司發布上半年年報，歸屬於母公司股東的淨利潤年減 4625.39%，歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤年減 3764.20%，數據驚人。

至 10 月 16 日，中弘股份及下屬控股子公司累計逾期債務本息，合計金額為人民幣 561758.22 萬元，全部為各類借款。公司目前正在與相關債權人協商解決辦法，並且籌措償債資金。為此，中弘股份計畫於 11 月 16 日 10 時召開債權人大會。

中弘股份實際控制人王永紅已經遠走香港，聲稱在撮合重組談判事宜。王永紅的股份已遭司法凍結。