【華冠投顧】盤中解析：美股強彈 台股跟漲

劉彥良 分析師

反映美沙緊張情緒降溫以及大摩、高盛等企業財優於預期，昨晚美股開走高大漲 547 點，而台股今天適逢 10 月台指期結算順勢跟漲，唯早盤開; 高後，追價力道並不積極，預估量不到 1100 億元，使得漲點多維持在 80~100 點間。

明天 5 日線扣抵值來到上周四低點，即使拉回但只要守在萬點之上，都可以讓指數站在 5 日線上且 5 日線翻揚，宣告台股短底正式成型，有利延續反彈氣勢，唯弱勢股反彈到 10 日線或月線後就該適度減碼，搶反彈者也該見好就收。

昨晚美國科技股展開強彈，台股今天自然也是由跌深的電子股領軍上攻。明天召開法說會的台積電 (2330) 繼昨日大漲 6.5 元後，目前再上漲 6 元，挑戰 10 日線翻揚。另外可成 (2474) 則因非台系競爭廠商在大陸爆發非法集資遭官方調查，有機會獲轉單，近兩日表現也相當強勁。

被動元件方面，高殖利率題材的凱美 (5317) 昨天強攻漲停，但今日以漲停開出後卻開高走低，最大的原因在於今年的獲利來自業外貢獻比重極高，明年的獲利勢必衰退，再者明年的配息率也不能以過去的情況視之，通常肯拿出一半來配就已難能可貴，這點在昨晚的節目中也特別提醒投資朋友，切莫因為一些媒體言論就失去了判斷能力過度樂觀。

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