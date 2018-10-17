Netflix嗆聲電視業：你們播體育和新聞就好 其他都讓給我

Netflix (NFLX-US) 作出一個大膽預測：直播電視的未來大概只有 Rupert Murdoch 的「新福斯 (New Fox)」能夠存活。

在 21 世紀福斯 (FOX-US) 向迪士尼 (DIS-US) 出售 713 億美元資產後，「新福斯」將成為僅存的企業。它基本上是福斯的廣播媒體業務，其擁有和營運的網路包括福斯新聞、福斯商業和全國福斯體育頻道。

產業人士此前還一度懷疑，如果沒有更高的競標者，新福斯可能會回購其同意出售迪士尼的 22 個地方體育頻道。

Netflix 在週二 (16 日) 的財報中表示，「新福斯似乎有個很好的經營策略，即專注於大型即時體育和新聞轉播。」該公司接著說，「隨著時間演進，其他聯播網路商可能也會跟進這個模式。」

換句話說，Netflix 認為將會有大量的隨選視訊服務，這些服務將透過網路提供，然後電視頻道就只會提供新聞和體育等現場活動。

不關注新聞和體育的有線電視網路商必須加緊改變否則就會被市場淘汰。這是很多有線電視業者的共同問題：幾乎大多數都沒有新聞或體育頻道。例如，Viacom 和探索頻道 (Discovery) 在美國擁有的幾乎所有頻道道都屬於這一類。

Netflix 提出這個預測當然有一些自身利益考量，因為新福斯不會與它競爭。

但 Netflix 直截了當地說它的目的就是想要主宰消費者的娛樂時間。當人們決定觀看 Netflix 而不是「與朋友和家人分享生活經驗」時，這就是它長期戰略贏得人心的「關鍵時刻」。

更實際的是，Netflix 希望確保用戶訂閱，並可能因此而犧牲其他串流媒體服務或傳統電視。

Netflix 指出，「在這些大型競爭對手以及傳統媒體企業中，我們的工作是讓 Netflix 脫穎而出，以便當消費者有空閒時間時，他們會選擇拿來使用我們的服務。」

根據 16 日的財報告，在迪士尼和華納媒體的線上串流媒體服務推出前，Netflix 的用戶數應超過 1.75 億。這是支配串流媒體世界的一個巨大的先機，這是 Netflix 設定的未來戰場，而有線電視將變身為一個利基產品。