大量資金來自沙國 日本軟銀股票遭拋售 大跌逾5%

日本軟銀集團 (SoftBank Group Corp)(9984-JP) 股價週一大跌 5.3%，因市場擔憂公司與沙烏地阿拉伯關係密切，造成市場大幅拋售。

軟銀先前成立了願景基金，廣泛布局全球，如印度電商 Flipkart、共享經濟巨頭 Uber、滴滴出行與 Grab 及 Ola 等公司，大部分的資金都來自沙國。不過由於沙國遭指控涉嫌殺害記者 Jamal Khashoggi，與美國為主的全球關係陷入緊張。

Ichiyoshi Securities 分析師 Takashi Oikawa 表示，由於沙國與失蹤記者的疑慮未解，造成軟銀股價大跌。

許多分析師均持同樣看法。Constellation Research 首席分析師兼創辦人 Ray Wang 認為，接受沙國資金的科技公司遭遇大幅回調，沙國舉辦的活動也遭抵制。

10 月 23 日在利雅德將召開「未來投資會議」，目前主要媒體公司及商業領袖均取消出席，並中止與沙國的商業往來。

Wang 表示，這個被稱為「沙漠中的達沃斯」的未來投資會議，將受到放大檢視。

晨星公司分析師 Dan Baker 表示，軟銀持有大量阿里巴巴股份，原本阿里巴巴週五上漲，應該帶動軟銀股價，但顯然是受到沙國的拖累，股價反而下跌。

日本股市早盤開低，投資人對美中貿易升級以及中國經濟可能放緩的憂心仍在，日經 225 指數早盤下跌 1.4%。