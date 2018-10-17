美第二大零售商Target出手！搶奪玩具反斗城留下之市佔

美國第二大零售百貨公司 Target(TGT-US) 於週二 (16 日) 表示，將在 500 多家玩具商店中推出近 25 萬平方英尺的額外空間，以搶占玩具反斗城倒閉後所留下的市占率。

新的空間將於 11 月 2 日推出，並將容納大型物品，如戶外遊樂設施和騎乘車。

該零售商還改造了 100 多家商店，增加了超過 2,500 種新的和獨家玩具，較去年增加了一倍。同時也增加了一個新的線上玩具商域和電子目錄。改造後的商店將配有互動式活動牆和新標牌等功能。店內活動時間也將增加兩倍，計劃在年終節慶時期舉行近 2.5 萬小時的家庭行銷活動。

「當我們看到玩具反斗城退出市場時，我們認為是一個巨大的機會，我們想為此做好準備，」Target 的營銷長 Mark Tritton 在接受媒體採訪時表示。「我們不希望顧客覺得少了一個購物的地方。」

隨著年終長假的到來，像 Target、沃爾瑪 (WMT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等零售商皆在玩具類商品中採取行動，以爭搶玩具反斗城留下的市占並增加獲利。

這是大約 70 年來第一個沒有玩具反斗城的年終長假。NPD 集團副總裁兼玩具產業顧問 Juli Lennett 在一份聲明中表示:「現有玩具零售商正在對玩具進行更大規模的投資，新玩具零售商正在興起，製造商正在尋找新的分銷途徑。」根據數據顯示，玩具的購買有一半都是在假期間進行的。Lennett 預計玩具反斗城的退出對總體銷售的負面影響將達 3.4% 左右。

Target 股價在週二收漲 1.4%，該股今年迄今已上漲 31.5%。到目前為止，S&P 500 指數上漲了 5.1%。