產能調配到位 鈺齊-KYQ3營益率、淨利率及EPS三創同期新高

在產能調配逐步到位下，鈺齊 - KY(9802) 第三季 EPS、營益率及淨利率皆創同期歷史新高，單季獲利 2.1 億元，每股盈餘 1.45 元，較去年同期成長逾七成，也推升前三季 EPS 達 3.77 元，為歷史同期次高紀錄。鈺齊 - KY 第三季營收 25.91 億元，毛利率 17.1%，營業利益率 7.9%，歸屬於母公司業主淨利 2.1 億元，稅後每股盈餘 1.45 元；累計前三季營收 73.75 億元，營業利益 5.60 億元，歸屬於母公司稅後淨利 5.50 億元，稅後每股盈餘達 3.77 元。



鈺齊 - KY 表示，今年淡季廠區產能調配專案逐步到位，雖秋冬季款鞋接單之際，因產能調配未臻完善而相對保守，導致第三季營收較去年同期微減，然走過學習曲線調整初段之後，獲利能力逐月增長，單季毛利率及營業利益率已達 17.1% 及 7.9%，擺脫第二季因產能大幅度調配而造成之短期獲利波動，並樂觀看待今年下半年及 19 年春夏鞋款之整體營運表現。



鈺齊 - KY 指出，因調整品牌客戶產品組合，或進行區產能調配轉換，及因產業特性而導致出貨淡旺月份明顯，不免造成短期財報波動；而展望未來，仍持續看好全球戶外運動休閒產業未來表現，也將因應品牌客戶訂單需求來多元調配產能接單佈局，並持續以提升自動化生產及朝向智慧製造為重大目標，中長期營運成動能趨勢不變。





