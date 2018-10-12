寶成9月營收年增7.3% 鈺齊-KY 9月淡季業績年減逾三成

寶成 (9904)9 月營收 254.35 億元，年增 7.3%；累計 1-9 月營收 2147.09 億元，年增 4.3%，寶成表示，9 月營收成長主係由於寶成工業持股 50.97% 之重要子公司裕元營運較去年同期保持增長。裕元 9 月營收為美金 8.39 億元 (折合約新台幣 253.73 億元)，年增 9.4%；累計 1-9 月營收為美金 71.53 億元，年增 6.5%。



在通路部分，由裕元零售事業獨立分拆上市之寶勝，9 月營收為人民幣 20.82 億元 (折合約美金 3.19 億元)，年增 32.5%；累計 1-9 月營收 166.38 億元 (折合約美金 25.50 億元)，年增 20.0%。



而另一製鞋大廠鈺齊 - KY(9802) 受到出貨淡季影響，9 月營收較上月及去年同期皆衰退近三成。9 月營收 6.20 億元，月減 27.4%，年減 32.27%；累計 1-9 月營收 73.75 億元，年減 3.44%。



鈺齊 - KY 指出，9 月、10 月正值季節交替期 (秋冬季 / 春夏季)，通常為出貨傳統淡季，再加上去年 8 月遞延出貨，墊高 9 月營收基期，然依據歷史經驗及接單排產現況，進入第四季度(19 年春夏鞋款) 之後，整體出貨營收將呈逐月增長之勢，而下半年整體營運軌跡亦較上半年樂觀。

