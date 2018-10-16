〈國產車壓力漸重〉國瑞汽車前3季銷售年減15% 外銷衰退1萬台成壓力來源

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 旗下生產 TOYOTA 的國瑞汽車，10 月祭出 5 天的 7 成薪有薪假，以因應需求走弱；國瑞坦言，11、12 月會陸續再有 2-3 天的有薪假，藉此調整產能，主要是因今年以來，內外銷合計生產台數減少約 15%，其中又以外銷中東大減約 1 萬台影響最多。

國內車市今年以來仍維持高檔，今年前 3 季新車總掛牌數達 32.2 萬台，僅較去年同期略衰退 1.4%，不過，車商表現分歧，又以 TOYOTA、NISSAN、FORD 和 HYUNDAI 等品牌旗下國產車銷售衰退較為明顯。

日前和泰車總經理蘇純興也坦言，國車面臨較大壓力，主要是因為進口品牌車搶走部分客源，加上 SUV 當道，國產 SUV 車款推出相對因應不及。

據國瑞提供的數字，由於中東車市處在競爭態勢，去年前 3 季外銷 3 萬台，但今年同期僅剩 2 萬台，是影響需求較大因素，同時，今年對於國內市場生產台數也少了幾千台，合計共衰退 15%。

國瑞強調，車廠因應產能計畫而進行工作日調節並不罕見，是目前國內各廠都很常見的作法，預計 11、12 月還會再實施部分工作天數有薪假，不過，員工也可以先以特休假因應公司措施。

不過，可留意的是，由和泰車代理進口的 LEXUS 逆勢熱賣，前 3 季掛牌數年增多達 3 成至近 1.3 萬台，由於車價高出 TOYOTA 不少，平均賣出 1 台等於賣出 3 台國產 TOYOTA，使和泰車業績仍表現相當穩健。