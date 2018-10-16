蘋果共同創辦人Steve Wozniak將加入區塊鏈風投基金EQUI Global

曾與賈伯斯一同打造建立蘋果 (AAPL-US) 帝國的聯合創辦人 Steve Wozniak，宣布將出任 EQUI Global 的聯合創辦人。EQUI Global 該公司是一家專注在區塊鏈技術的風險投資基金公司。

據報導，EQUI Global 的 EquiToken 將在加密貨交易所上推出，而隨著 Steve Wozniak 掌舵 EQUI Global，該公司將致力於通過讓投資者在外部加密貨幣交易所交易他們的投資組合來對風險投資產業進行破壞式創新。

通過購買在以太坊區塊鏈上的 EquiToken，投資者可以購買該公司的風險投資基金，然後使用加密貨幣交易所作為二級市場，以便按照自己的意願出售這些資產。

EQUI Global 由蘇格蘭投資者 Doug Barrowman 和聯合創始人 Baroness Michelle Mone OBE 創立。據外媒報導，Wozniak 作為創始成員加入風險投資公司，乃是通過識別值得投資的科技公司做出貢獻。

EQUI Global 可望成為改變目前遊戲規則的公司，該公司支持並為未來的區塊鏈和科技新創提供資金，該公司期望其他風險投資公司將追隨其領先地位，並使用像是 EquiToken 的加密貨幣，建立同樣根基於區塊鏈的商業模式。

EQUI Global 有 80% 的資金投放在科技公司，剩下的 20% 則投資在房地產和藝術等產業。

在今年 5 月份的一個科技會議上，Wozniak 曾表示比特幣和區塊鏈是「下一次重大的 IT 革命」並認為以太坊與蘋果公司一樣具有長期的影響力。6 月份時，Wozniak 也曾表示，相較熱門的黃金、美元，比特幣的投資來的更好，他認為，因為比特幣的數量更精確且固定，沒有人可以改變數學。如今，做為 EQUI Global 的共同創辦人，他將有機會成為新一波革命的領導者。