蘋果創辦人Steve Wozniak警告：區塊鏈可能成為泡沫

週二 (26 日) 於紐約舉行的 NEX 科技大會上，蘋果公司共同創辦人沃茲尼克 (Steve Wozniak) 表示，現在圍繞著區塊鏈的熱潮，與網際網路泡沫化時很類似，他認為這股熱潮可能使區塊鏈泡沫化。

Wozniak 指出區塊鏈技術具有許多潛力，因為其使用分散式帳本記錄交易，過程透明化並值得信賴，但如同網際網路一樣，區塊鏈技術需要時間發展，若在沒有長期計畫之下，便急於成立公司或將想法具體化實施，將可能使公司面臨破產風險。

Wozniak 為比特幣的著名支持者，而比特幣為區塊鏈技術最早的應用，在此之後，區塊鏈被用在許多不同的用途上。

然而加密貨幣在本月價格重挫，根據 Coinbase 數據，比特幣本月迄今下滑 16.05%，27 日價格為 6075.83 美元，以太幣本月下跌 18.31% 至 434.80 美元，萊特幣則暴跌 31.86% 至 77.20 美元。

比特幣本月價格走勢 (圖: coinbase)

儘管以太幣價格表現不佳，Wozniak 認為以太坊有機會撐過這波熱潮，因其具有特殊的使用功能，程式設計師可以建立相關的項目，包含微軟和摩根大通在內的公司，正在開發與以太坊相關的區塊鏈用途。

Wozniak 同時提出將區塊鏈技術用於社群平台的想法，認為其有潛力成為臉書的挑戰者。臉書則是在 27 日宣布，將更改禁止加密貨幣相關的廣告的決定，但在刊登廣告之前，廣告商須先通過臉書的審核。

阿里巴巴集團主席馬雲則是在 25 日表示，區塊鏈技術將改變世界，對其抱有肯定態度，但他認為比特幣是潛在泡沫。