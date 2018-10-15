資誠報告：自動化重塑汽車業生態 資料與軟體工程師變搶手

共享經濟與自動化興起將改變汽車產業生態，資誠今 (15) 日出具報告指出，預估到了 2030 年，共享運輸和自動化，將改變全球汽車產業的生產革命，在人力需求方面，車廠所需的資料工程師，將增加 80% 到 100%，軟體工程師需求，也將增加 75% 至 90%。

報告指出，因應自動化的趨勢，未來機器人在裝配線和研發功能中將承擔更多工作，而這種變化將徹底改變目前的勞動力，報告預估，未來工廠工人人力可能降至 40% 到 60%，但是對資料工程師和軟體工程師的需求可能增加 90%。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業副召集人林一帆會計師認為，從一個多世紀前福特推出汽車流水裝配線以來，汽車生產線並未大幅革新，但預計到 2021 年，汽車生產線有一番變化。

林一帆指出，估計到了 2030 年，彈性工廠 (flex champion) 的資料工程師將比現在增加近一倍，軟體工程師將成長 90%。而「即插即用」(plug and play) 工廠的資料工程師將增加 80%，軟體工程師也將增加 75%。

此外，其他領域的變革步伐也將加快，其中研發與生產之間的時間將從現行的 3 到 5 年縮短至 2 年，汽車製造商將面臨越來越大的壓力，需要創造更具成本效益的生產流程，因應日益多樣化的車輛和設計。

資誠聯合會計師事務所汽車暨零組件產業召集人楊明經會計師表示，汽車市場將分為兩大趨勢，在大眾市場上，許多消費者將租用共享汽車來滿足他們對每一段旅程的需求；而仍想自己擁有車輛的消費者，則希望自己的車能更加客製化。

因應消費者需求，未來的汽車製造將朝向「隨選汽車」(cars on demand) 和「客製化」兩個趨勢前進。

楊明經認為，原始設備製造商 (OEM) 必須快速開發兩種不同類型的工廠，包括專注生產標準化且聯網的「即插即用」(plug and play) 車輛，主要客戶是在城市生活的年輕駕駛；另一種則是「彈性工廠」(flex champion) 模式，將為消費者生產個人客製化的車輛，類似於目前的豪華車市場。

