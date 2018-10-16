【大行報告】中泰證券：未來黃金投資機會或來自避險及美元走弱

中泰證券發表研報指，近期國内黃金股大幅上行，國際黃金價格也有走高，連續三個交易日累計漲幅接近3%。

從一方面來看，黃金供給有限，紙幣卻是無限量供給的，這就決定了黃金具有抗通脹的功能。例如在通脹最為瘋狂的上世紀70-80年代，美國實際GDP在十多年里僅僅增長0.4倍，但貨幣就增長了1.8倍，嚴重超發。而在此期間，美國的物價水平上漲了1.3倍，國際金價從不到40美元/盎司一路飙升至最高800美元/盎司，僅用了10多年時間，黃金價格就上漲了20倍，抗通脹的功能凸顯。

再從一方面來看，黃金作為一種投資品是不具有吸引力的，因為它不能像股票或者債券那樣產生股息或利息，也不能像房產那樣提供租金收益，而且黃金的儲存成本還不低。所以如果經濟在快速增長，那麽市場上會有更好的投資機會，黃金作為投資品就不具有吸引力，價格會受到打壓。例如在美國經濟增長平穩的大穩健時代(1984-2000年)，金價萎靡了將近20年，其中1984-2000年間還下跌了23%。相反，如果經濟出現衰退甚至危機，那麽市場上其他的投資機會就會大幅減少，投資者追求資產升值的需求會減弱，而是尋求資產保值，黃金的避險功能就會凸顯出來。

從另一個方面來看，和其他美元標價的大宗商品一樣，美元指數和黃金價格之間存在一定的負相關性。例如2002-2012年黃金價格的大幅上漲也是發生在美元指數大幅走弱的背景下，之後美元指數觸底反彈後，黃金價格滞漲，並逐步開始下跌。但從長期來看，純粹美元標價本身對黃金價格的影響並沒有那麽強，這是因為在影響金價方面，避險和通脹的影響佔據主導，尤其是在全球經濟風險較高或通脹大幅上行的時候。

研報指出，從抗通脹的角度來看，全球通脹整體還是相對溫和的，並沒有大幅上行的基礎。所以僅僅依靠通脹，並不足以支撐黃金價格大幅上行。中泰認為未來黃金的投資機會可能來自避險和美元走弱，而且這很大程度上依賴於美國經濟數據的邊際走弱。而美國經濟增速一旦邊際走弱，一方面意味著全球進入新一輪經濟增速放緩週期，避險情緒會對黃金價格有一定推升;另一方面，由於當前的美元指數中已經對歐洲、日本的經濟風險有較充分的定價，美國數據走弱的邊際影響會拖累美元指數下行，也會推升黃金價格。

風險提示：政策變動;美國經濟超預期強