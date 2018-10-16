美國防部長淡化與北京爭議 稱美國無意遏制中國

據《彭博》報導，美國國防部長馬蒂斯 (James Mattis) 淡化與北京的緊張關係，表示美國並不想遏制中國，而且會盡可能合作，但是有時難以避免會「互相踩到對方的腳」。

他週一 (15 日) 搭機飛往越南，並表示，如果美國真的要壓制中國，就會採取完全不同的立場，而不是現在這樣。遏制中國的想法從被考慮過。

馬蒂斯表示，美國尋求在公平、互惠和相互尊重主權基礎上，與中國建立關係。此外，在北韓和聯合國等問題上，華盛頓與北京也相互合作。

馬蒂斯說：「我們是兩個大國，或者說是兩個太平洋大國，兩個經濟大國。有時候也會相互踩到對方的腳，所以我們得想辦法有效管理雙方的關係。」

馬蒂斯將參加 11 月 12 日至 14 日在新加坡舉行，由東南亞國協主辦的 18 國峰會。通常中國國家主席習近平會率團參加峰會，如此，馬蒂斯也在會其間與中國官員會面。

10 月中旬馬蒂斯原定參加北京舉辦的高層安全會談，但在兩國緊張加劇之下，會議已經取消。

值得注意的是，美國總統川普接受〈60 分鐘〉節目訪問時，稱馬蒂斯為「民主黨人」，還暗示他可能會離任。

與馬蒂斯不同，副總統彭斯 (Mike Pence) 在近日的演說中嚴辭批評北京當局，川普則是在聯合國大會中公開批評中國介入美國選舉，並表示習近平可能不再是他的朋友。