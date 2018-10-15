美國用「毒丸」上癮了 這一次他們盯上了匯率

「我們希望將美加墨協定的匯率條款引入接下來的貿易協議中。」美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）短短的一句話，卻無異於一記霹靂。

梅努欽在周末出席印尼巴厘島舉行的 IMF 與世界銀行年會時表示，將匯率條款引入更多貿易協定，意在防止貿易夥伴國開展競爭性貨幣貶值。

這表明，川普政府正開始將爭端從以高額關稅為主的貿易領域擴大到貨幣領域。日經亞洲評論稱，這反映了川普政府致力於削減貿易赤字的決心，即使通過非常規手段也在所不惜。

但對於金融市場來說，這自然不是什麼好事——爭端從以高額關稅為主的貿易領域擴大到貨幣領域，可能導致更多的市場動盪。

而美國之所以作出這種策略上的調整，背後自然有他們的小算盤。

這體現出川普的勃勃野心。喬治城大學麥克多諾商學院教授 Arthur Dong 稱，美國推動限制其它國家的貿易條款，標誌着美國貿易態勢的根本改變，不亞於對全球貿易秩序的戰略重塑。川普在去年就職的時候就誓言要重塑國際自由貿易體系。

貿易利器——「毒丸」條款

在前一段時間簽訂的美加墨協定中，川普政府史無前例地加入了一個第 32.10 條款。

條款規定：若協議三方中的任何一方與「非市場化國家」就自由貿易協議展開磋商，應提前 3 個月通知另外兩方，且必須及時通報談判內容；若與「非市場化國家」達成自貿協定，那麼其他兩方有權在 6 個月內自由退出《美墨加貿易協定》，並彼此建立雙邊貿易協定。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）事後極其直白地將這一條款稱之為一顆「毒丸」，稱其是合理的，未來可能會被複製在美國與其他貿易夥伴達成的貿易協定中。

美國貿易代表萊特希澤也對「毒丸」條款持贊成立場，他將該條款的 USMCA 協議稱為美國政策的「範式轉換模板」。

很明顯，「毒丸」貿易條款不僅遏制了加拿大與墨西哥的貿易政策獨立性，而且在未來某個時候也可能遏制歐盟、日本及英國退歐後的貿易政策的獨立性。

華爾街見聞會員專享文章《北美之後還想複製給日歐 美國布下的「毒丸」能有多毒？》曾援引美國企業研究院（AEI）研究員 Derek Scissors 的觀點稱，如果美國在與歐盟和日本的談判中再次出現「毒丸」條款，可能導致被美國定義為「非市場經濟體」國家在全球貿易系統中被孤立。

新目標——匯率

美國在與加拿大和墨西哥 9 月底簽署的《美加墨協定》（USMCA）中明確提出，要「控制包括干預匯率在內的競爭性貨幣貶值」。

條款的相關內容包括：三方遵守國際貨幣基金組織 (IMF) 關於反操縱匯率的準則；要求公開披露有關市場干預的任何數據；成立一個監督實施小組。若發生爭議，可以請 IMF 裁決。

這一次，姆努欽特意強調在匯率條款方面，美國既不會將某個特定國家或者經濟體作為目標，也不會在這個問題上設置例外。

他舉例稱，日本也不例外，但也沒把日本單獨挑出來。目前，各界普遍預計美國未來將與日本就貿易問題開展談判。

姆努欽的表態暗示着美國對日本在貿易談判問題上的立場發生了調整，因為日經亞洲評論的報導，日方表示，日美首腦在 9 月的會談中並沒有討論匯率問題。

匯率操縱？

美國政府把貨幣匯率問題提上貿易談判的議題，反映出的是他們對美元升值的擔憂——隨著聯準會持續提高利率，全球資金正回流美國，美元相對於其他國家貨幣的匯率由此被推高至十六年來的最高水平。

梅努欽的言論引起了日本方面的高度關切，本地媒體在頭版進行了報導。日本媒體質疑，如果未來日本為抑制日元大幅上漲而入市干預，美國是否將因這類協議而有權給日本貼上匯率操縱國的標籤。

美國財政部將於本周一公布備受期待的半年度匯率報告，這是今年春季貿易爭端加劇、主要貿易夥伴國貨幣對美元大幅貶值以來的首份匯率報告。

英國衛報稱，一些美國的貿易夥伴國貨幣對美元匯率確實在最近幾個月大幅貶值，但其中很大一部分是因為美元對其他貿易夥伴國貨幣平均升值 7% 的緣故。而美元這波升值恰好是川普出台的一系列政策的結果，比如大規模減稅和增加財政開支。