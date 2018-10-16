義大利批准提升赤字預算案 送交歐盟審查

義大利政府週一 (15 日) 通過 2019 年的擴張性預算案，當中包含增加福利支出與部分減稅，並下修退休年齡，財政赤字預估將因此飆升，與歐盟當局堅守赤字規範的立場互相牴觸。

義大利政府由五星運動黨與聯盟黨共同組閣，在過去一個月，預算案使義大利和歐盟金融市場陷入動盪，義大利公債殖利率飆升，10 年期義債殖利率與 10 年期德債殖利率利差超過 3%。

10 年義大利公債殖利率走勢

預算案內容顯示，明年義大利政府的財政赤字目標將提升至 GDP 的 2.4%，無視歐盟法律要求縮減赤字的規定，儘管該目標低於歐盟赤字上限的 3%，但大幅高於今年的水平 1.8%。

早前，歐盟呼籲赤字問題嚴重的成員國，應將赤字比逐漸調降至零，而不是上修目標。知情人士透露，歐盟官員擔心義大利明年的實際赤字可能遠高於 2.4%。

對此，歐盟領導人已提出警告，表示義大利的預算案與歐盟建議的財政政策「存在重大偏差」，增加羅馬當局與布魯塞爾當局發生重大衝突的可能性。

義大利總理孔特 (Giuseppe Conte) 表示，政府將在週一把預算案送交歐盟委員會，該委員會有兩週的時間審查財政框架書，可能會拒絕該計劃並要求改變。

經濟部長 Giovanni Tria 表示，他有信心可以向委員會解釋，義大利需要提升支出以抵銷經濟放緩的影響，並將 2.4% 的赤字目標形容為「正常」。