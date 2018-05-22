Sony斥資19億美元收購EMI股權 強化音樂版權內容

日商 Sony 在 22 日發表聲明，將以 19 億美元的價格，從阿布扎比穆巴達拉公司 (Mubadala Investment) 收購百代音樂 (EMI Music Publishing) 近 60% 的股權，目的為擴展該公司內容與服務事業體，在此之前，Sony 已擁有百代音樂約 40% 的股權。

在音樂串流盛行下，收購 EMI 龐大的音樂版權，將使 Sony 音樂穩固其最大音樂發型商的地位，音樂版權收入長期為該公司提供穩定現金流，如來自 Spotify 和 Apple Music 的版權金。

此筆交易為 Sony 執行長吉田健一郎 4 月份接棒以來，最重大的戰略舉措，吉田在聲明中表示：「我們很高興將 EMI 音樂帶入 Sony 家族，並維持我們在音樂出版業的龍頭寶座。」

Sony 將斥資 19 億美元收購 EMI 音樂 60% 的股權，若加上股票權證成本和管理獎勵，則整體花費約為 23 億美元。Sanford C. Bernstein＆Co. 駐香港的分析師 David Dai 表示：「與我們先前預期相比，這筆金額是偏高的，將策略重心從硬體轉為內容的代價昂貴。」

吉田同時在今天舉行的投資者會議中，公佈 Sony 的 3 年營運計畫，內容包括公司將更依賴遊戲訂閱和娛樂收入。

Sony 預測在未來 3 年，大部份部門的利潤都將成長，但對公司前景持有保守看法，使公司股價受影響。舉例來說，至 2021 年 3 月，Sony 預計遊戲和網路的年營業利潤將達 1300 億美元至 1700 億美元，而今年的預測前景為 1900 億美元。

Sony 於 22 日盤中股價一度大跌 3.7%，為 5 月 1 日以來最大的跌幅，截至台灣時間上午 10 點 30 分，Sony(6758-JP) 股價下跌 1.78% 至 5292 日元。