Sony將公佈3年營運計畫 預期重心轉移至遊戲與娛樂

日本大廠 Sony(6758-JP) 將於明日 (22 日) 舉行年度投資者會議「Sony IR Day 2018」，新任執行長吉田健一郎將公佈該公司的 3 年營運計畫，預計在消費性電子產品銷量減少下，公司將把營收重心放於遊戲訂閱與娛樂等內容服務。

Sony 的轉型過渡期已開始，該公司今年第 1 季的電腦、數位相機、智慧型手機與 PlayStation 銷售量下滑，但仍繳出創紀錄的營業利潤。Sanford C. Bernstein＆Co. 駐香港的分析師 David Dai 表示：「吉田顯然釋放一個信號，即內容業務、軟體、服務和訂閱的經常性收入非常重要，這將推動並支撐成長。」

Sony 硬體設備銷售減少

然而，最大的問題是，原為財務長的吉田健一郎是否能提出具有吸引力的方案，以確保線上內容、經常性收入和智慧財產權授權的成長，PlayStation 4 已接近其產品週期尾聲，而 Sony 製作的電影，則是展現大賣座或大失敗兩種極端結果。

對投資者而言，其他問題包括，吉田將如何利用 Sony 不斷增加的現金以獲得更多內容，或是將電影和音業事業體合併成單一娛樂部門是否為選項之一，以及電玩串流是否會成為 PlayStation 5 的核心之一。

另一個值得關注的關鍵領域為 Sony 的半導體業務，該事業體為 iPhone 和其他手機提供照相機晶片，預計其營業利潤在本財年將大幅降低 39%。

日興證券 (SMBC Nikko Securities) 分析師 Ryosuke Katsura 表示：「Sony 已證明他們有能力從硬體轉向，以內容為導向的營利模型，但關鍵在於，公司是否能提供明確的藍圖。」

吉田健一郎將於明天台灣時間早上 7 點半展開「Sony IR Day 2018」，Sony 旗下的 8 大事業體都將出席，發表至 2021 年的 3 年營運計畫。

分析師預期，計畫將圍繞於 Sony 內容業務的應變能力，由於 PlayStation 線上網絡的經常性收入增加，遊戲事業體在 PS4 銷售量下降 20% 的情況下，第 1 季的營收仍有增加。

Sony 線上電玩營收大增

儘管如此，Sony 轉型朝線上內容的道路備受挑戰，線上電視服務 PlayStation Vue 仍然在燒錢，本月他們失去 ABC、CBS、Fox 和 NBC 附屬電視台的合約。

除了去年幾乎佔所有收入一半的遊戲和晶片收入之外，吉田可能會談論智慧財產權的重要性，Sony 在 14 日斥資 1.85 億美元收購擁有史努比版權的 Peanuts Holdings 公司 39% 的股份。