歐股盤前─市場聚焦美沙緊張關係 歐洲Stoxx 50期指上漲0.22%

市場持續關注美沙緊張關係，今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.2%。

台北時間週二下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.22%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.32%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.39%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.17%。

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價大漲。

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；據 CNN 報導，沙國可能會承認，Khashoggi 的死亡，是審訊失控的結果。

另一方面，川普揚言，將對中國祭出新一輪關稅攻勢，但他同時強調，無意讓中國經濟陷入蕭條。

週一美股收低，道瓊工業指數收跌 89.44 點 (0.35%)，至 25250.55 點；標普 500 指數收跌 16.34 點 (0.59%)，至 2750.79 點；那斯達克指數收跌 66.15 點 (0.88%)，至 7430.74 點。