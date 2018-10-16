對美方讓步？傳北京已更改政策 重啟美油進口

在美中貿易爭端升級下，中國自 8 月起暫停由美國進口石油。但北京政府之後改變政策，未將石油納入關稅，中國石化旗下貿易公司聯合石化 (UNIPEC) 決定恢復進口，油輪也已上路。

中國自兩年前開始進口美國石油，數量約占美國石油出口總量的 20%，僅次於加拿大。不過對中國來說，進口量只占總量的約 3%。

今年上半年，中國還是美國原油的最大買家。不過油輪追蹤數據顯示，今年 8 月份美國對中國的原油出口降至零，9 月份對華原油日出口量僅 3 萬桶，遠低於今年前 7 個月 35 萬桶的日均出口量。

數量驟減的原因來自兩國的貿易爭議，特別在美國對 2000 億美元中國進口商品徵收 10% 關稅後，做為反制，中國對 600 億美元美國進口商品徵收 5% 至 10% 的關稅，讓中石化等中國企業決定暫停購買美國石油。

不過消息人士說，中國政府決定更改政策，將原油剔除出 25% 關稅徵收名單，使聯合石化決定在 10 月起重新由美國進口一些原油。

哥倫比亞大學全球能源政策中心 (Center on Global Energy Policy at Columbia University) 主任 Jason Bordoff 說，對於中國而言，抑制美國的石油出口，用意在打擊川普政府最愛誇耀的指標之一：美國的能源霸主地位。Bordoff 曾任歐巴馬政府時的能源官員。

為縮小美國與各國的貿易逆差，川普一直推動美國能源出口，並每每在與外國領袖會晤時談及此事。

不過，媒體追蹤油輪運輸數據顯示，自 9 月份以來，只有一艘裝載美國石油的油輪開往中國。這艘 “New Courage” 號預計將在 11 月底抵達中國寧波港。