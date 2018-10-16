谷歌執行長首度承認：正開發陸版搜索引擎 可滿足99%用戶需求

美國時間週一 (15 日) 晚間，Google (谷歌) (GOOG-US) CEO Sundar Pichai 終於承認該公司正為中國創建一個經審查的搜索 App 計劃，並表示它可以「滿足超過 99% 的查詢」。

這項計劃最初是在今年夏天稍早時首度披露了谷歌「蜻蜓計劃」。經審查的搜索引擎將阻擋中國政府認為敏感的查詢搜索結果，如「人權」和「學生抗議」。Pichai 在舊金山的 Wired 25 週年紀念峰會上表示，研究仍處於早期階段，但谷歌想要實驗看看這樣的產品如何運作。

Pichai 說，「我們希望了解如果 Google 處在中國是什麼情況，所以我們就先在內部構建類似的內容。」

「如果 Google 在中國營運，它會變成什麼樣子？我們可以提供哪些搜尋？事實證明，我們能夠提供超過 99% 的查詢服務，而且我們會提供很多很多比現有訊息更好的領域。」

他舉了一個例子，說明了 Google 如何提供有關癌症治療的更好訊息，似乎暗指 2016 年中國監管機構調查中國搜索巨頭百度 (BIDU-US) 涉及一名大學生在搜尋有關癌症治療的「扭曲」資訊後死亡之事。

Pichai 說，「類似這樣的事情對我們而言是沉重的壓力。」「因此，我們希望平衡那些條件。現在談還太早，我們不知道我們是否能夠或將會在中國這樣做，但我們認為這對我們來說探索其可能性很重要。我對此持長期觀點，考量到中國眾多的用戶，我認為對這個問題進行認真思考是非常重要的。」

Pichai 沒有提到有關 Google 的潛在 App 將用戶的搜索與其個人電話號碼聯結的報導。

由於對審查和網路攻擊的擔憂加劇，Google 於 2010 年從中國撤回搜索服務，隨後失去了那裡 7.72 億網路用戶的巨大市場。在往後的幾年中，中國變本加厲地限制其公民能夠或不能在網上做什麼，比如從線上平台上刪除外國電視節目，並要求使用線上論壇的人實名註冊。

在該計畫消息首次洩露後，人權組織和美國政界人士呼籲 Google 取消其計劃，數百名 Google 員工簽署了一封信，指稱這是「緊急的倫理和道德問題」。

Pichai 在台上表示，在任何 Google 營運的國家，它必須平衡其價值觀，也就是「為用戶提供資訊訪問、言論自由和用戶隱私」，但同時必須遵守當地法律。