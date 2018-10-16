【大行報告】中泰國際：恒指現年內第四波下壓 有再尋低位傾向

中泰國際發表研報指，10月15日，港股大盤未能承接上週五反彈勢頭，並再度回壓。人行正式降準，向市場釋放約7500億元增量資金纾緩流動性，但未能對中港股市帶來提振作用。中國上月出口數據好過市場預期，但人行行長易剛在G30國際銀行業會議上承認貿易磨擦為經濟帶來下行壓力，離岸人民幣已連續兩日走弱，對於與人民幣匯價有高度的負相關性的港股帶來負面影響。本週後期，中國第三季GDP及上月的宏觀經濟數據陸續公佈，市場將會是市場關注的重點。總體上，港股恒指出現年内第四波的下壓，操作上以持盈保泰，謹慎為主，等待市場出現恐慌性抛售，便是人棄我取的時機。

研報指出，港股恒指全日低開低走，跳空低開117點，開市價25684是已全日高位，日内波幅有401點，最終收報25445點，下跌356點。國企指數下跌154點，收報10144點。大市成交金額有808.8多億元，較上日減少302.6億元。大市沽空金額有135.75億元，沽空比率再增加至16.78%，是10月4日以來最高，也是過去2年較高水平。一直是中泰監察對象的盈富基金(02800-HK)沽空比例有50.8%;而騰訊(00700-HK)沽空比例有14.08%，是9月28日以來最高水平。值得一提是「空軍」瞄準匯控(00005-HK)，其沽空金額有14.7億元，沽空比例有57.04%，是今年3月15日以來最高水平。由於匯控及騰訊是恒指首兩大權重股，一旦受到「空軍」追擊，將增加恒指的向下調整壓力。

盤面上，主要藍籌弱勢未改，全日有五隻藍籌創52週新低，其中瑞聲科技(02018-HK)是跌幅最大的藍籌股，股價下跌7.63%報66.5元，創52週新低。碧桂園(02007-HK)再跌6.7%報7.89元。中銀香港(02388-HK)及匯控同創52週新低，東亞(00023-HK)及渣打(02888-HK)等也創出新低，雖然香港在上月已踏入加息週期，理論上利好銀行的淨息差，但是宏觀經濟放緩同時減少貸款投資需求，從本地銀行股表現印證出市場對經濟前景的態度。

此外，恒生指數出現年内第四波下壓，第一波是在2月6日至6月15日，恒指的交易區間在30000至32000點;第二波在6月19日至8月30日，交易區間在28000-30000點;第三波在8月31日至10月10日，交易區間在26000-28000點。港股恒指今年出現三次2000點波幅的交易區間，由於恒指在10月11日以大裂口跳空低開跌穿26000關口，相信未來有再尋低位的傾向。恒生指數目前的市盈率為9.71倍，處於過去10年平均值以下水平，但較2008年的7.98倍、2011年的8.34倍、2016年的8.94倍估值底部仍有相當的調整空間。美股及港股的潛在波動性是增加了，標普500 VIX指數回升至22.66水平，而港股VHSI指數也升至25.16，這方面也要注意震蕩加劇的風險。