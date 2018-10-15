可成勇奪富比士全球百大數位公司第24名 居台廠之冠 優於蘋果、谷歌

美國《富比士》(Forbes)雜誌日前公布全球百大數位公司「Top 100 Digital Companies」排行榜，台廠共 6 家企業上榜，金屬機殼龍頭大廠可成 (2474) 排名 24，不但居台廠之冠，也贏過大客戶蘋果的 38 名與谷歌母公司 Alphabet 的 51 名。 這次富比士的百大數位公司排行榜，前三名被電商巨擘亞馬遜 (Amazon)、串流媒體網飛(Netflix) 以及半導體大廠輝達 (nVIDIA) 拿下，蘋果 (Apple)、谷歌(Google) 分居第 38 與 51 名，微軟 (Microsoft) 則落居第 69 名。富比士百大數位公司排行榜是從全球前 2000 名企業榜單裡，根據公司營業額、盈利、資產和股價綜合研究分析，挑出影響力和規模最大者。



這些知名企業中，台廠共 6 家入榜。其中，可成居總排行第 24 名，台廠第一名的地位，台股權王台積電 (2330) 則僅排名第 62，記憶體大廠南亞科 (2408) 排第 77 名，PC 代工大廠英業達 (2356) 第 89 名，IC 設計龍頭聯發科 (2454) 第 90 名，股王大立光 (3008) 第 100 名。