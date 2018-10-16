卓越教育事業推活動維持營運 估今年營收優於去年

卓越 (2496) 佔營收比重 23% 的光纖事業受到中美貿易影響，以致出貨遞延，不過在教育事業維持穩定成長加上開學開班旺季，帶動前三季營收仍維持成長，法人指出，卓越持續舉辦各類活動維持營運提升，預估今年整體營運有機會優於去年，卓越 9 月合併營收 7221 萬元，年成長 0.32%，旗下光纖事業雖受中美貿易戰影響以致出貨遞延，但整體營運仍受惠於教育事業的學員收入、顧問收入穩定挹注，帶動卓越前三季合併營收達 6.77 億元，較去年同期成長 7.88%。



卓越表示，9 月起進入開學後的開班旺季，陳立教育全台 14 所實體分校在國小、國中至高中部的開課時數皆較暑期大幅成長，且因陳立教育堅持給予學子「大班輔導資源、小班精緻照顧」的授課方式，目前國、高中部留班率皆保持 80% 水準，再加上轉投資的顧問收入持續穩定挹注，帶動卓越今年營收維持成長態勢。



光纖事業方面，卓越表示，因主要銷售地區為中國及美國，主要客戶仍在觀望中美貿易戰的後續影響，以致遞延 8、9 月份的訂單出貨時程，目前公司亦正研擬對策，期望藉由調配生產地區盡早回復正常軌道，目前光纖部門占卓越營收比重約 23%，對整體影響有限。



卓越指出，陳立教育的創辦人陳立老師專精 STEM 教育，此為美國國家科學基金會 (NSF) 提出，整合科學 (Science)、技術(Technology)、工程(Engineering) 及數學 (Mathematics) 的學科，台灣即將在 108 學年度上路的 12 年國教新課綱亦有不少新教程開始納入 STEM 教育精神，而陳立教育早已運用於旗下「菁英學院」，由陳立老師獨創的「人類如何思考問題」系列課程，在過去 5 年中創造超過 1000 面的數學金牌奇蹟。



卓越表示，中國吉林省吉林市教育局特地在日前帶團前來參訪，第一站即選定陳立教育，並由曾任第一屆中國 STEM 教育發展大會初中競賽點評專家的陳立老師親自展示了 STEM 教育的課程內容，可望為陳立教育在兩岸教育界再度提升教學口碑與公信力。



展望第四季，卓越表示，目前國、高中部的秋季班皆已全面開課，為激發學子的求學興趣，陳立教育持續積極舉辦各類活動，繼 8 月份舉辦「乘法公式背誦大賽」後，9 月份的「三角公式背誦大賽」也吸引北中南各分校經由初賽挑選出來的高二學生參與，以趣味與競賽的方式讓學子充分熟練數學公式，亦為教育事業維持高教學品質的關鍵，盼能推升業績維持穩定成長。