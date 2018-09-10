中美貿易戰影響光纖事業出貨 卓越8月營收月減7%

卓越 (2496) 自結 8 月合併營收 7530 萬元，因旗下光纖事業受到中美貿易戰影響客戶拉貨進程，以致單月營收較去年同期減少 5.55%，月減 7.24%；累計前 8 月則在旗下轉投資的教育事業穩健挹注顧問收入，單月合併營收達 6.05 億元，較去年同期成長 8.86%。卓越表示，由於光纖部門主要銷售地區為中國大陸及美國，8 月主要客戶仍持續觀察中美貿易戰影響，以致部分訂單遞延出貨，目前光纖事業部門占整體營收比重僅 23%，評估後續中美貿易戰對集團整體營運影響較小。



教育事業方面，8 月份的學員收入在短期間雖受暑假課堂時數減少影響，但 9 月開學後已回到正常開課時數。另一方面，卓越指出，集團自去年以來採取穩健的併購策略，目前包括轉投資公司陳立 (廈門) 教育，以及與易禾教育集團共同成立的教育諮詢公司，每月皆為卓越挹注穩定的顧問收入，也帶動累計前 8 月營收較去年同期成長近一成。



卓越指出，台灣補教產業多以連鎖分店的模式進行擴張，陳立教育卻堅持採行直營實體分校模式，以求精準維繫品牌形象，即使集團開始往下延伸架構 K-12 教育體系 (幼稚園到高中)，全台 14 所實體分校的教學、行政、行銷等管理階層人才仍多由陳立老師親自培訓，甚至在各分校駐點經營，獨特的「授課教師、行政管理、品牌經營」三合一模式成功創造陳立教育的教學口碑，更持續帶動國高中部招生人數成長。



展望第四季，卓越表示，目前包括國中部與升高一全科 (數英國物化) 的秋季班皆已陸續開課，為激發學子的求學興趣，陳立教育也積極舉辦各類活動，如 8 月剛辦理的第二屆陳立盃「乘法公式背誦大賽」，集結陳立教育北中南各分校經由初賽挑選出來的高一學生，以期嘉勉學子能更自信地掌握數學。



卓越指出，陳立教育除了第一線教學外，各種賽事活動及測驗診斷服務等為學生量身打造的學習方案，都是維持經營穩定度及品質的關鍵，長期亦將有利於挹注營運成長動能。

