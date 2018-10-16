【大行報告】廣發策略：上週北上資金流出 兩融餘額減少

廣發策略發表流動性跟蹤報告指，關於股市流動性跟蹤，一級市場上週無新增IPO項目，前一期融資35億元;二級市場上週A股仍然呈現資金淨流出狀態，外資與槓桿資金淨流出規模較大。資金流入方面，重要股東淨增持13億元，國内新發基金(股票型+混合型)規模14億元;資金流出方面，陸股通北上資金淨流出170億元，兩融融資餘額減少221億元，交易費用29億元。與前一期相比，上週兩融融資餘額多減少109億元，北上資金由淨流入變為淨流出;市場情緒方面，上週融資交易佔比7.8%，日度換手率0.8%，股指期貨多/空比例88.9%，機構合計掛單賣出402億;及上週限售股解禁205億元，前一期限售股解禁274億元。預計本週限售股解禁302億元。

關於貨幣投放及派生，基礎貨幣投放方面，上週公開市場操作淨回籠1600億元;9月，公開市場操作和廣義再貸款合計淨投放基礎貨幣5043億，環比增加2522億元。信用貨幣派生方面，8月M1增速3.9%，M2增速8.2%;新增社融1.52萬億元，金融機構新增人民幣貸款1.28萬億元，其中，居民中長期貸款4415億元。

關於資金利率及匯率，貨幣市場方面，上週SHIBOR隔夜利率下行21BP，R007下行40BP，3個月同業存單收益率上行4BP;國債市場方面，10Y國債收益率下行3BP，10Y-1Y期限利差走擴5BP;信用債市場方面，5Y企業債收益率下行14BP，信用利差縮窄8BP;理財市場方面，人民幣理財產品收益率(3個月)下行13BP;票據市場方面，長三角和珠三角票據貼現率下行25BP;外匯市場方面，美元兌人民幣匯率上漲0.48%，人民幣有所貶值。

風險提示：流動性環境出現超預期波動。