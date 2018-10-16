〈汽車零件短空長多〉中國車市長線仍看漲 二大業者成長動能加溫中

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年10月16號10點10分

9 月中國乘用車市場受限於高比較基期、美中貿易摩擦等因素衝擊，銷量年減 13%，影響汽車零組件業者出貨動能，不過，儘管短線逢經營逆風，部分業者正進入 AM 市場旺季，加上中國車市長線仍看好，除了最大汽車零組件業者東陽 (1319-TW) 外，還可留意包括橙的 (4554-TW)、廣華 - KY(1338-TW) 後市反彈。

法人認為，中國車市短期面臨終端銷售動能較弱、經銷商去庫存壓力等不利因素，今年整體中國乘用車市場僅持平，後續可持續關注中國對汽車行業可能推出的刺激政策。

事實上，汽車零組件業者非完全受限在 OEM 車市，胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的今年以來，受惠歐美地區 AM 客戶包括 SMP、MAK、Dorman 等的拉貨力道成長，同時，正與廈門正新輪胎共同聯手搶攻 AM 市場。

橙的說明，前 3 季 AM 市場客戶的營收占比達 76.60%，隨著歐洲雪胎出貨旺季報到，樂觀看待歐洲市場逐漸湧現替換 TPMS 需求；同時，中國新車強制安裝 TPMS 系統前的 AM 市場加裝需求也不弱。

至於在 OEM 市場，橙的指出，已擴大與更多中國品牌車廠包括宇通客車、北汽福田等 OEM 和 OES 供應鏈合作，其中，宇通客車是中國最大客車廠，本季起開始對其小量出貨，也代表橙的產品已成功從高端客車款往一般客車滲透。

另一方面，橙的積極與廈門正新輪胎展開中國輪胎經銷通路等的合作機會。

橙的指出，據中國產業發展研究院的研究報告，中國政府於 2020 年起實施所有新車強制安裝 TPMS 系統要求下，需求仍快速提升中，預估至 2021 年中國車市 TPMS 需求量將達 1.37 億顆，成長動能無虞。

廣華則指出，近年來汽車產業朝燃油效率提升、電動車等發展，汽車內裝朝向輕量化等的趨勢明確，正持續強化汽車裝飾件產品的輕量化及環保等工藝技術進程，包括最新技術 OMD(模外真空熱轉印) 等製程，可滿足品牌車廠單一車款一站式解決多個不同表面加飾工藝的需求。

展望後市，廣華認為，雖第 4 季有中國十一長假使工作天數較少影響，但在汽車傳統產業旺季的加持下，銷售可望逐漸加溫，目前也已接獲多款新車及改款車新訂單，包含本田雅閣 (Accord) 混動版、日產天籟 (Teana) 和東風小康等。

另外，廣華也藉由中國、墨西哥兩地多廠供應全球平台的優勢，進一步深化與全球品牌車廠和 Tier1 汽車裝飾件供應商的合作。