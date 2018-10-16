盤前財經大事搶先讀2018年10月16日

今日操盤前瞻

美國 9 月工業生產

中國 9 月消費者物價指數

歐元區 8 月貿易收支

法說會：弘裕、南亞科、開發金、巨路

股臨會：嘉威

增資股上市：華友聯、原相

川普政府舉債不手軟 2018 年美國預算赤字飆至 7790 億美元

美國財政部週一 (15 日) 表示，由於支出增加，2018 財年聯邦政府預算赤字增長 17% 至 7790 億美元，創 6 年來最高水平，主因是受到減稅政策、軍事等政府開支猛增的影響，這次的赤字數據比 7 月報告中的預期數字增加了 700 億美元。閱讀全文...

美沙互嗆油價漲 三大類股恐受害

根據《彭博社》報導，美國與沙烏地阿拉伯緊張關係升溫，油價走揚，對石油及天然氣類股而言，或許是好事；但對旅遊運輸、化工，以及消費類股來說，恐有負面影響。瑞銀集團 (UBS Group) 報告指出，航空公司在面臨激烈市場競爭之餘，還要應付持續高漲的燃料成本，獲利能力恐承壓。閱讀全文...

聯準會升息使台灣難留外資 台積電遭投行降評

聯昌國際銀行 (CIMB) 在 12 日的報告中指出，由於美國聯準會 (Fed) 持續升息，使美國與台灣的政策利率利差擴大，投資台股相對不具吸引力，將導致外資出走，連帶影響台積電 (2330-TW) 表現，因此調降其目標價格與評級。閱讀全文...

台股萬點大關再度失守 華銀備妥銀彈還有 20 到 30 億元可加碼

台股昨 (15) 日大跌逾百點，萬點大關再度失守，公股行庫備妥銀彈準備隨時進場護盤，華南銀行透露，自營部門加長投投資台股部位共 230 億元，目前還有 20 到 30 億元可加碼。華銀主管透露，9 月投資股票資本利得還有 13%，但這波 10 月股災來的又急又快，讓投資報酬率幾乎打平，但整體而言，高股息的殖利率還有 5%。閱讀全文...

〈銀行辦人民幣業務〉9 月人民幣存款餘額增加 主要來自二大產業

台灣央行昨 (15) 日公布 9 月銀行辦理人民幣業務概況，人民幣存款餘額 (以下金額皆為人民幣) 月增 5.82 億元至 3155.15 億元，呈現連 4 月增加，央行說明，人民幣存款餘額增加主要是銀行的電子業和汽車業客戶定存增加。閱讀全文...



