和潤興櫃首日飆漲逾5成 總座看好進口車銷售帶動汽車融資成長

和泰車 (2207-TW) 旗下小金雞和潤企業 (6592-TW) 今 (15) 日以每股 53 元登錄興櫃大走蜜月行情，法人樂觀看待全年營收將上看百億元大關，且獲利表現穩健，加上和潤已表態，每年配息政策為配息率 50% 左右，上興櫃首日即飆漲達 56.6%，以 83 元作收；和潤看好，雖然今年國產車銷售衰退，但 LEXUS 成為更強勁的成長動能，在車價上漲帶動下，也推升汽車融資業務成長。

和潤前 3 季合併營收 81.9 億元，年增 16.2%，總經理林彥良說明，今年以來在台灣市場雖見到 TOYOTA 銷售略較去年衰退，不過，LEXUS 成為更強勁的成長動能，受惠車價相對高，推升了汽車融資業務。

林彥良進一步指出，新車貸款一般利率約在 4% 左右，若消費者分期付款比例提高，反而有助業績表現。

而若車廠為刺激購買補貼分期零利率，其實就是由車廠提高販促費用，融資公司還是一樣可有營收認入。

也就是說，雖汽車融資業務與整體車市成長呈現正相關，但受到的影響不如車廠大，獲利能力仍相對穩健。

另一方面，林彥良也強調，中國車市近來並非表現不好，「只是沒有以前那麼好」，且目前在中國業務並非融資，主要是租車，在當地經營採取穩健的原則。

另外，和泰發言系統表態，除了和潤，目前和泰其他子公司並未有 IPO 規劃。

和潤目前實收資本額為 37.46 億元，自 2004 年起穩居全國汽車金融市場第一，主要股東是和泰車旗下子公司和展投資擁有股權 65.77%，日商豐田財務服務株式會社擁有 33.27%。

和潤去年合併營收 94.92 億元，合併稅後純益 15.41 億元，每股純益 (EPS)3.94 元，今年以來在兩岸分期、租賃市場成長帶動下，前 8 月合併稅後純益 12.94 億元，EPS3.27 元。

和潤主要業務有新車分期、中古車分期、設備分期和租賃、機車及一般商品分期，以及應收帳款受讓業務。