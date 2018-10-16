貝佐斯「嘲諷」谷歌：大型科技公司就該與軍方合作

谷歌退出美國國防部百億美元項目招標後，亞馬遜 CEO 貝佐斯開啟了「嘲諷模式」。

10 月 15 日周一，貝佐斯在舊金山舉行的《連線》雜誌創刊 25 周年大會（Wired25）上的發言被認為直指谷歌。他表示即使自家員工不甚歡迎，他也會繼續與美國防務部門合作，「因為美國需要被捍衛」。

貝佐斯稱，

如果大型科技公司背棄美國國防部，這個國家將陷入困境。

亞馬遜將繼續支持國防部，而且我認為我們應該這麼做。

領導層的工作之一就是做出正確決定，即使這個決定不受員工歡迎。

10 月初，谷歌宣布退出一個名為 Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) 的政府項目。

這一項目價值逾 100 億美元，目的是讓美國國防部能夠將海量數據轉移到商業雲服務體繫上。項目的合約期限長達 10 年，參與競標的企業提交標書的截止日期是 10 月 12 日。

谷歌在公告中稱，這一方面在於無法確保 JEDI 項目和公司的 AI 準則相符，另一方面也在於合約中的部分內容超出了谷歌當前所擁有的政府許可範圍。谷歌此前曾承諾，不會將 AI 用於主要目的是用來傷人的項目。

對於矽谷企業來說，JEDI 項目極具吸引力，但最終將只挑選一家雲服務供應商。路透報導稱，在美國國防部官員以及科技供應商人士看來，在谷歌退出競標之後，亞馬遜將成為該合約最可能的得主。

一直以來，貝佐斯都在努力爭取與美國軍方進行合作。

就在上周，貝佐斯旗下另一企業——商業航天公司藍色起源（Blue Origin）還獲得了美國空軍部門的青睞，從高達 23 億美元的火箭訂單中成功分到了 5 億美元。藍色起源將為美國軍方提供火箭，以減少對俄羅斯技術的依賴。

今年 4 月，為了拿下國防部的一項合約，亞馬遜甚至曾直接在五角大樓門口做起了廣告。

不過，在與美國軍方的合作過程中，亞馬遜曾經遭受猛烈抨擊。

美國公民自由聯盟 (American Civil Liberties Union) 和其他維權人士曾要求亞馬遜停止向警方銷售名為 Rekognition 的面部識別工具，稱執法機構可以利用這項技術「輕鬆建立起一個可以自動識別和追蹤任何人的系統」。

周一，美股再度上演過山車，科技股慘遭拋棄。作為龍頭，亞馬遜收跌 1.55%。