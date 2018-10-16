台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月16日

外資、投信及自營商三大法人今年以來賣超上市及上櫃兩個市場合計達 4,505 億元，已經將 3 年來的買超全部吐光，賣超的慘況更勝於 2008 年金融海嘯的 4,061 億元，及 2011 年歐債危機的 3,035 億元。

外資持有台灣 50 ETF 的水位，從上周四（11 日）起已連續三天降至零持股，是 2016 年 10 月 26 日以來首見，從歷史數據顯示，外資出清台灣 50 為接近台股波段低點，何時回補台灣 50 就是台股落底反彈之日。

沙烏地阿拉伯 14 日因為華盛頓郵報特約記者失蹤事件回嗆美國，揚言若遭到制裁必定報復，且不惜動用更強烈手段。各界擔心美沙關係緊張影響沙國原油供給，15 日國際油價應聲上揚，紐約西德州原油期貨一度漲 1.9%，報每桶 72.7 美元，倫敦布侖特盤中也漲 1.85%，至 81.92 美元。



經濟日報

外資連七賣 撤出台股 900 億

沙國嗆美 拿油價當籌碼

深澳環評結論 兩月內廢止

工商時報

台股又跌破萬點 三大法人３年買超全吐光

外資出清台灣 50 漲聲近了?

寶佳條款 明年 7 月上路

聯合報

華郵記者案 沙國國王上火線

躉售電價走跌 中鋼、台電吃虧

美老牌百貨西爾斯破產

蘋果日報

油價飆帶動通膨 Fed 恐加速升息

美沙交惡受害者 軟銀股價暴跌 8%

金融風暴說掀論戰 顧立雄信心喊話

中國時報

人民幣存款連 4 增

緊掐兩岸金流！蔡政府選前「嚴審台商」

金管會查 OBU 花萬元就過關

自由時報

中國才說穩匯 又釋寬鬆訊號

閃避貿易戰 蘋果供應鏈撤離中國

晶圓代工競爭激烈 2022 年前有定價壓力